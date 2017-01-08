Хет-трик Бен Йедера помог «Севилье» разгромить «Реал Сосьедад»
Футболисты «Реала Сосьедада» в домашнем матче 17-го тура чемпионата
Испании крупно проиграли «Севилье».
Встреча, прошедшая в субботу в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта»,
завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В их составе три мяча забил Виссам
Бен Йедер, а один мяч провел Пабло Сарабия.
Таким образом, «Севилья» набрала 36 очков и вышла на второе место в
турнирной таблице чемпионата. 40 очков имеет мадридский «Реал», а 34 – «Барселона»,
но эти клубы имеют матч в запасе. У «Реала Сосьедада» осталось 29 очков. Он
занимает шестое место.
В матчах следующего тура «Реал Сосьедад» 16 января в гостях сыграет с «Малагой», а «Севилья» 15 января примет мадридский «Реал».
Матч
Реал Сосьедад - Севилья - 0:4 (0:2)
Голы
Бен Йеддер 26 (0:1). Бен Йеддер 29 (0:2). Сарабиа 73 (0:3). Бен Йеддер 83 (0:4).
Состав
Реал Сосьедад: Рульи, Мартинес И., Гонсалес (Элустондо, 46), Берчиче, Сальдуа, Ильярраменди, Гранеро (Каналес, 57), Ойарсабаль, Прието, Виллиан, Вела (Хуанми, 57)
Севилья: Гонсалес С., Мариано, Эскудеро, Рами, Меркадо, Пареха, Васкес (Сарабиа, 69), Витоло (Краневиттер, 79), Н'Зонзи, Насри, Бен Йеддер (Корреа, 90)
Предупреждения:
Виллиан, 44; Берчиче, 76 - Васкес, 10; Эскудеро, 39; Витоло, 79
Судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Место и дата
07 января 22:45, Аноэта, Онлайн-трансляция