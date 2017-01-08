Хет-трик Бен Йедера помог «Севилье» разгромить «Реал Сосьедад»

Футболисты «Реала Сосьедада» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании крупно проиграли «Севилье».

Встреча, прошедшая в субботу в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта», завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В их составе три мяча забил Виссам Бен Йедер, а один мяч провел Пабло Сарабия.

Таким образом, «Севилья» набрала 36 очков и вышла на второе место в турнирной таблице чемпионата. 40 очков имеет мадридский «Реал», а 34 – «Барселона», но эти клубы имеют матч в запасе. У «Реала Сосьедада» осталось 29 очков. Он занимает шестое место.

В матчах следующего тура «Реал Сосьедад» 16 января в гостях сыграет с «Малагой», а «Севилья» 15 января примет мадридский «Реал».