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Хет-трик Бен Йедера помог «Севилье» разгромить «Реал Сосьедад»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Реала Сосьедада» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании крупно проиграли «Севилье».

Встреча, прошедшая в субботу в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта», завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В их составе три мяча забил Виссам Бен Йедер, а один мяч провел Пабло Сарабия.

Таким образом, «Севилья» набрала 36 очков и вышла на второе место в турнирной таблице чемпионата. 40 очков имеет мадридский «Реал», а 34 – «Барселона», но эти клубы имеют матч в запасе. У «Реала Сосьедада» осталось 29 очков. Он занимает шестое место.

В матчах следующего тура «Реал Сосьедад» 16 января в гостях сыграет с «Малагой», а «Севилья» 15 января примет мадридский «Реал».

Матч

Реал Сосьедад - Севилья - 0:4 (0:2)

Голы

Бен Йеддер 26 (0:1). Бен Йеддер 29 (0:2). Сарабиа 73 (0:3). Бен Йеддер 83 (0:4).

Состав

Реал Сосьедад: Рульи, Мартинес И., Гонсалес (Элустондо, 46), Берчиче, Сальдуа, Ильярраменди, Гранеро (Каналес, 57), Ойарсабаль, Прието, Виллиан, Вела (Хуанми, 57)

Севилья: Гонсалес С., Мариано, Эскудеро, Рами, Меркадо, Пареха, Васкес (Сарабиа, 69), Витоло (Краневиттер, 79), Н'Зонзи, Насри, Бен Йеддер (Корреа, 90)

Предупреждения:

Виллиан, 44; Берчиче, 76 - Васкес, 10; Эскудеро, 39; Витоло, 79

Судья:

Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Место и дата

07 января 22:45, Аноэта, Онлайн-трансляция

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