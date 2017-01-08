«Наполи» вырвал победу у «Сампдории»

Футболисты «Наполи» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Италии взяли верх в матче с «Сампдорией».

Встреча, прошедшая в субботу в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», завершилась со счетом 2:1. На 30-й минуте автоголом отметился защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай. На 77-й минуте счет сравнял Маноло Габбьядини. В компенсированное ко второму тайму время победу хозяевам принес Лоренсо Тонелли.

Таким образом, «Наполи» набрал 38 очков и догнал в турнирной таблице «Рому». Эти клубы делят второе-третье места, но римляне имеют матч в запасе. Лидирует «Ювентус», у которого 42 очка. У «Сампдории» осталось 23 очка. Этот клуб идет 13-м.

В матчах следующего тура «Наполи» 15 января примет «Пескару», а «Сампдория» в этот день примет «Эмполи».