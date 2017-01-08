«Наполи» вырвал победу у «Сампдории»
Футболисты «Наполи» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Италии
взяли верх в матче с «Сампдорией».
Встреча, прошедшая в субботу в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло»,
завершилась со счетом 2:1. На 30-й минуте автоголом отметился защитник «Наполи»
Эльсеид Хюсай. На 77-й минуте счет сравнял Маноло Габбьядини. В компенсированное ко второму тайму время победу хозяевам принес Лоренсо Тонелли.
Таким образом, «Наполи» набрал 38 очков и догнал в
турнирной таблице «Рому». Эти клубы делят второе-третье места, но римляне имеют матч в запасе. Лидирует «Ювентус», у которого 42 очка. У «Сампдории» осталось 23 очка. Этот клуб идет 13-м.
В матчах следующего тура «Наполи» 15 января примет «Пескару», а «Сампдория» в этот день примет «Эмполи».
Матч
Наполи - Сампдория - 2:1 (0:1)
Голы
Хюсай 31 (0:1 - автогол). Габбьядини 77 (1:1). Тонелли 90 (2:1).
Состав
Наполи: Рейна, Тонелли, Хюсай, Кирикеш, Стринич, Аллан (Зелински, 59), Гамшик, Жоржиньо (Габбьядини, 71), Кальехон, Инсинье Л., Мертенс
Сампдория: Пуджони, Перейра, Сильвестре, Реджини, Скриньяр, Прат (Линетти, 76), Альварес, Торрейра, Баррето, Шик (Додо, 64), Квальярелла (Муриэль, 51)
Предупреждения:
Хюсай, 69 - Сильвестре, 54
Удаления:
нет - Сильвестре, 61
Судья:
Марко Ди Белло (Италия)
Место и дата
07 января 22:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция