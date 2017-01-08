«ПСЖ» забил 7 мячей «Бастии» в матче Кубка Франции
Футболисты «ПСЖ» в матче 1/32 финала Кубка Франции разгромили «Бастию».
Встреча, прошедшая в субботу в Париже на стадионе «Парк де Пренс»,
завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев. В их составе по голу забили Тьяго
Силва, Адриен Рабио, Кристофер Нкунку, Тьяго Мотта, Лукас Моура, Анхель ди
Мария и Юлиан Дракслер.
Таким образом, «ПСЖ» вышел в 1/16 финала Кубка Франции.
Кубок Франции. 1/32 финала
«ПСЖ» - «Бастия» - 7:0 (2:0)
Голы: Тьяго Силва, 31; Адриен Рабио, 42; Кристофер Нкунку, 47; Тьяго
Мотта, 57; Лукас Моура, 64(пен); Анхель ди Мария, 77; Юлиан Дракслер, 89.
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