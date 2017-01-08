«Парма» дома проиграла «Автодору»
Баскетболисты пермской «Пармы» в овертайме проиграли саратовскому «Автодору»
в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в субботу в Перми, завершилась со счетом 101:97 в
пользу гостей. В их составе самым результативным стал Николас Миннерат,
набравший 21 очко, а Винс Хантер оформил дабл-дабл (20 очков + 10 подборов). У
хозяев 29 очков набрал Иван Ухов, а 23 очка на свой счет записал Данило
Анджушич.
«Автодор», одержавший третью победу в 11 играх, следующий матч проведет 15 января дома с красноярским «Енисеем». «Парма», проигравшая 12-й матч подряд, в этот же день примет санкт-петербургский «Зенит».
Матч
Место и дата
07 января 15:30, УДС Молот, Онлайн-трансляция
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