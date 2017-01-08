Павел Атьман: Подходим к чемпионату мира в оптимальной форме
Разыгрывающий сборной России по гандболу Павел Атьман после побед своей команды над белорусами в двух контрольных матчах отметил
хорошую готовность россиян к стартующему на следующей неделе чемпионату мира.
«Хорошо, что мы дважды обыграли сборную Белоруссии, важно, чтобы перед
чемпионатом мира команда себя чувствовала психологически уверенно и была
эмоционально на подъеме. Всю неделю мы находились под физической нагрузкой,
возможно, поэтому были невысокие скорости. Но хорошо, что мы поработали над
взаимодействием, а сегодня сыграли с листа те комбинации, которые пока не
отрабатывали на тренировках. Я считаю, что у нас неплохо получается в атаке,
даже то, что выполняем с листа. Приятно, что мы все это реализуем в игре, тем
более с таким соперником, как сборная Белоруссия — это хороший
спарринг-партнер, который участвует на чемпионате мира и ставит перед собой
определенные задачи.
Я считаю, что мы подходим к чемпионату мира в оптимальной форме, но
нужно отойти от физических нагрузок, и хорошо, что у нас есть на это время.
Сейчас мы больше будем уделять внимание тактике, просматривать видео, изучать
соперников. Мы уже начали подготовку к первому матчу с командой Японии. У нас
серьезная группа, но мы будем идти шаг за шагом, готовиться к каждому
сопернику. Сейчас мы сконцентрированы на первом матче группового этапа с
японцами», - приводит официальный сайт Федерации гандбола России слова Альмана.
Встреча, прошедшая в субботу в Новогорске, завершилась со счетом 27:22
в пользу россиян. Днем ранее российская сборная также оказалась сильнее белорусов
– 31:26.
Напомним, что чемпионат мира по гандболу стартует во Франции 11
января. Сборная России сыграет в группе А с командами Франции, Польши,
Бразилии, Японии и Норвегии.