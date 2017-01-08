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Павел Атьман: Подходим к чемпионату мира в оптимальной форме

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Разыгрывающий сборной России по гандболу Павел Атьман после побед своей команды над белорусами в двух контрольных матчах отметил хорошую готовность россиян к стартующему на следующей неделе чемпионату мира.

«Хорошо, что мы дважды обыграли сборную Белоруссии, важно, чтобы перед чемпионатом мира команда себя чувствовала психологически уверенно и была эмоционально на подъеме. Всю неделю мы находились под физической нагрузкой, возможно, поэтому были невысокие скорости. Но хорошо, что мы поработали над взаимодействием, а сегодня сыграли с листа те комбинации, которые пока не отрабатывали на тренировках. Я считаю, что у нас неплохо получается в атаке, даже то, что выполняем с листа. Приятно, что мы все это реализуем в игре, тем более с таким соперником, как сборная Белоруссия — это хороший спарринг-партнер, который участвует на чемпионате мира и ставит перед собой определенные задачи.

Я считаю, что мы подходим к чемпионату мира в оптимальной форме, но нужно отойти от физических нагрузок, и хорошо, что у нас есть на это время. Сейчас мы больше будем уделять внимание тактике, просматривать видео, изучать соперников. Мы уже начали подготовку к первому матчу с командой Японии. У нас серьезная группа, но мы будем идти шаг за шагом, готовиться к каждому сопернику. Сейчас мы сконцентрированы на первом матче группового этапа с японцами», - приводит официальный сайт Федерации гандбола России слова Альмана.

Встреча, прошедшая в субботу в Новогорске, завершилась со счетом 27:22 в пользу россиян. Днем ранее российская сборная также оказалась сильнее белорусов – 31:26.

Напомним, что чемпионат мира по гандболу стартует во Франции 11 января. Сборная России сыграет в группе А с командами Франции, Польши, Бразилии, Японии и Норвегии.

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