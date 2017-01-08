Два очка Радулова, женитьба Семени и биатлонисты без медалей. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать утро с главных новостей утра воскресенья.

1. Хоккеисты «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Монреалю» - 3:5. Два очка (1+1) в составе победителей набрал Александр Радулов, который продлил до шести матчей свою результативную серию. В составе гостей также заброшенной шайбой отметился Никита Щербак, который в этом матче дебютировал в НХЛ.

2. Российский лыжник Сергей Устюгов стал вторым в масс-старте на 15 км на шестом этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме. Устюгов 2,2 секунды уступил победителю норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю. Третьим стал финн Матти Хейккинен. В первой десятке еще двое россиян - Андрей Ларьков стал пятым, а Александр Бессмертных – восьмым.

3. Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе. Лучший из россиян Антон Бабиков показал шестой результат. Бабиков отстал от Фуркада на 1 минуту 40,7 секунды, допустив пять промахов на дистанции.

4. У женщин в гонке преследования победу одержала француженка Мари Дорен-Абер. Второй стала чешка Габриэла Коукалова, третье место заняла финка Кайса Мякяряйнен. Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 27-е место.

5. Футболист «Краснодара» Федор Смолов в случае перехода в дортмундскую «Боруссию» обойдется немецкому клубу в 10 миллионов евро. Ранее СМИ сообщали, что дортмундцы внимательно следят за Смоловым. Как утверждает Bild, «Боруссия» может пригласить нападающего сборной России в случае ухода из клуба возрастного колумбийца Адриана Рамоса, к которому есть интерес из Китая.

6. Екатерина Макарова и Елена Веснина проиграли в финале турнира в австралийском Брисбене в парном разряде. Россиянки, посеянные на турнире под вторым номером, в решающем матче проиграли первому номеру посева дуэту Бетани Маттек-Сандс/Саня Мирза (США/Индия) в двух партиях – 2:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 15 минут.

7. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира в индийском Ченнае, призовой фонд которого превышает 447 тысяч долларов. Медведев в полуфинале одержал волевую победу над израильтянином Дуди Селой в трех партиях со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. Встреча продолжалась более двух часов.

8. Серб Новак Джокович обыграл первую ракетку мира британца Энди Маррея в финале теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов. Джокович, посеянный под вторым номером, победил в трех сетах - 6:3, 5:7, 6:4. Матч продолжался 2 часа 54 минуты.

9. Мужская сборная России по гандболу переиграли команду Белоруссии и во втором контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира. Встреча, прошедшая в субботу в Новогорске, завершилась со счетом 27:22 в пользу россиян. После первого тайма россияне вели – 16:11. Днем ранее российская сборная также оказалась сильнее белорусов – 31:26.

10. Известная бегунья из ЮАР Кастер Семеня женилась на своей подруге Виолет Расебойе. Официальная церемония прошла в южноафриканском городе Претория в субботу в 26-й день рождения Семени. Ранее, в декабре 2015 года, пара провела традиционную церемонию в Лимпопо.

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