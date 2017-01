Бегунья Кастер Семеня официально женилась на своей подруге

Известная бегунья из ЮАР, победительница Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Кастер Семеня женилась на своей подруге Виолет Расебойе, сообщает AFP.

Официальная церемония прошла в южноафриканском городе Претория в субботу в 26-й день рождения Семени. Ранее, в декабре 2015 года, пара провела традиционную церемонию в Лимпопо.

The cobra and her wedded wife at their white wedding. 📷 @caster800m pic.twitter.com/4zO7R0nJdD