Бегунья Кастер Семеня официально женилась на своей подруге

Известная бегунья из ЮАР, победительница Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Кастер Семеня женилась на своей подруге Виолет Расебойе, сообщает AFP.

Официальная церемония прошла в южноафриканском городе Претория в субботу в 26-й день рождения Семени. Ранее, в декабре 2015 года, пара провела традиционную церемонию в Лимпопо.

The cobra and her wedded wife at their white wedding. 📷 @caster800m pic.twitter.com/4zO7R0nJdD — Social South Africa (@SocialSA_) 7 января 2017 г.

Семеня, которая была вынуждена пройти гендерное тестирование из-за малого числа женских черт во внешности и фигуре, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевала золото в беге на 800 метров. На Играх 2012 года в Лондоне спортсменка на этой же дистанции выиграла серебро.