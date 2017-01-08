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Бегунья Кастер Семеня официально женилась на своей подруге

Источник:  AFPКомментарии

Известная бегунья из ЮАР, победительница Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Кастер Семеня женилась на своей подруге Виолет Расебойе, сообщает AFP.

Официальная церемония прошла в южноафриканском городе Претория в субботу в 26-й день рождения Семени. Ранее, в декабре 2015 года, пара провела традиционную церемонию в Лимпопо.

Семеня, которая была вынуждена пройти гендерное тестирование из-за малого числа женских черт во внешности и фигуре, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевала золото в беге на 800 метров. На Играх 2012 года в Лондоне спортсменка на этой же дистанции выиграла серебро.

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