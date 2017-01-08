«Лос-Анджелес», уступая по ходу матча две шайбы, обыграл «Миннесоту»
Хоккеисты «Лос-Анджелеса» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги переиграли «Миннесоту».
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе на льду «Стэйплс-центра»,
завершилась в овертайме волевой победой хозяев со счетом 4:3. В составе гостей в первом периоде по шайбе
забросили Микко Койву и Чарли Койл. Затем у «Лос-Анджелеса» отличились Джефф Картер,
Мариан Габорик и Джейк Маззин. За 43 секунды до конца третьего периода Зак Паризе перевел матч в овертайм, где победу «Лос-Анджелесу» принес Таннер Пирсон.
Таким образом, «Лос-Анджелес» набрал 44 очка и вошел в зону плей-офф
Западной конференции. У «Миннесоты» стало 53 очка. На Западе она идет
второй.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» 10 января в 06:30 (мск) примет «Даллас», а «Миннесота» 9 января в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Анахаймом».
Матч
Лос-Анджелес - Миннесота - 4:3 О.Т. (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Койву 3:12 (0:1). Койл (Поминвилль), 7:27 (0:2). Картер (Маззин), 27:39 (1:2). Габорик (Даути, Картер), 31:13 (2:2). Маззин (Даути, Картер), 40:54 (3:2 - бол.). Паризе (Стаал, Койву), 59:17 (3:3 - бол.). Пирсон (Копитар, Мартинес), 63:32 (4:3).
Место и дата
08 января 00:00, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция