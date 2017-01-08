«Лос-Анджелес», уступая по ходу матча две шайбы, обыграл «Миннесоту»

Хоккеисты «Лос-Анджелеса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Миннесоту».

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе на льду «Стэйплс-центра», завершилась в овертайме волевой победой хозяев со счетом 4:3. В составе гостей в первом периоде по шайбе забросили Микко Койву и Чарли Койл. Затем у «Лос-Анджелеса» отличились Джефф Картер, Мариан Габорик и Джейк Маззин. За 43 секунды до конца третьего периода Зак Паризе перевел матч в овертайм, где победу «Лос-Анджелесу» принес Таннер Пирсон.

Таким образом, «Лос-Анджелес» набрал 44 очка и вошел в зону плей-офф Западной конференции. У «Миннесоты» стало 53 очка. На Западе она идет второй.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» 10 января в 06:30 (мск) примет «Даллас», а «Миннесота» 9 января в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Анахаймом».