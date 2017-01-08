«Коламбус» без Бобровского проиграл «Рейнджерс»

Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча, прошедшая в Коламбусе на льду «Нейшнвад-Арены», завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. В составе «Коламбуса» по шайбе забросили Маркус Нутиваара, Кэм Аткинсон, Скотт Хартнелл и Лукаш Седлак. У гостей одну шайбе забросил Оскар Линдберг, а Михаэль Грабнер и Адам Кленденинг оформили по дублю.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский провел весь матч в запасе.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Коламбус» 9 января в 02:00 (мск) примет «Филадельфию», а «Рейнджерс» 14 января в 04:00 (мск) примет «Торонто».