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«Коламбус» без Бобровского проиграл «Рейнджерс»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча, прошедшая в Коламбусе на льду «Нейшнвад-Арены», завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. В составе «Коламбуса» по шайбе забросили Маркус Нутиваара, Кэм Аткинсон, Скотт Хартнелл и Лукаш Седлак. У гостей одну шайбе забросил Оскар Линдберг, а Михаэль Грабнер и Адам Кленденинг оформили по дублю.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский провел весь матч в запасе.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Коламбус» 9 января в 02:00 (мск) примет «Филадельфию», а «Рейнджерс» 14 января в 04:00 (мск) примет «Торонто».

Матч

Коламбус - Рейнджерс - 4:5 (3:1, 1:1, 0:3)

Голы:

Нутиваара (Андерсон), 1:54 (1:0). Эткинсон (Фолиньо, Ганье), 4:37 (2:0 - бол.). Линдберг (Грабнер, Холден), 14:01 (2:1). Хартнелл (Ганье), 15:57 (3:1). Седлак (Хартнелл, Джонсон), 23:00 (4:1). Грабнер 24:12 (4:2). Кленденинг (Миллер, Хэйс), 41:22 (4:3 - бол.). Кленденинг (Линдберг, Фаст), 52:57 (4:4). Грабнер 59:43 (4:5).

Место и дата

08 января 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

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