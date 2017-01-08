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«Монреаль» обыграл «Торонто», Щербак в дебютном матче в НХЛ открыл счет голам

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Монреалю».

Встреча, прошедшая в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Макс Пачьоретти, Арттури Лехконен, Никита Щербак, Александр Радулов и Майк Маккэррон. У хозяев отличились Тайлер Бозак, Назем Кадри и Джеймс ван Римсдайк.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду более 20 минут, нанес два броска, отдал голевой пас, применил два силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на льду 21 минуту, нанес три броска, один из которых достиг цели, отдал голевой пас, применил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, схлопотал четыре минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду 29 минут, применил три силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Российский форвард «Монреаля» Никита Щербак в этом матче дебютировал в НХЛ. Российский нападающий провел на льду девять минут, нанес один бросок, который оказался голевым, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Торонто» 14 января в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Рейнджерс», а «Монреаль» 10 января в 03:30 (мск) примет «Вашингтон».

Матч

Торонто - Монреаль - 3:5 (2:3, 1:1, 0:1)

Голы:

Пачиоретти (Уэбер, Радулов), 0:20 (0:1). Лехконен (Плеканец, Петри), 3:47 (0:2). Бозак (ван Римсдайк, Марнер), 8:25 (1:2 - бол.). Кадри (ван Римсдайк, Марнер), 16:01 (2:2 - бол.). Щербак (Петри, Дано), 19:58 (2:3 - бол.). Радулов (Уэбер, Больё), 20:36 (2:4 - бол.). ван Римсдайк (Зайцев, Марнер), 38:15 (3:4). МакКэррон (Карр), 43:51 (3:5).

Место и дата

08 января 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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