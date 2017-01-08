«Вашингтон» одолел «Оттаву», одержав пятую победу подряд

Хоккеисты «Оттавы» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Вашингтону».

Встреча, прошедшая в Оттаве на льду «Канадиен Тайр-центра», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе точный бросок нанес Ти Джей Оши.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду 22 минуты, результативными действиями не отметился, применил два силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл 16 минут, нанес три броска, применил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду 17 минут, нанес один бросок, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Отметим, что «Вашингтон» одержал пятую победу подряд в НХЛ и закрепился в первой пятерке Восточной конференции.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Оттава» 9 января в 03:00 (мск) примет «Эдмонтон», а «Вашингтон» 10 января в 03:30 (мск) на выезде сразится с «Монреалем».