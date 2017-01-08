«Флорида» дома уступила «Бостону»

Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Бостону».

Встреча, прошедшая в Санрайзе на льду «Би-Би-энд-Ти центра», завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В их составе дублем отметился Брэд Маршан, а еще по шайбе забросили Дэвид Бэйкс и Райли Нэш.

В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» 10 января в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Нью-Джерси», а «Бостон» 9 января в 01:00 (мск) на везде сразится с «Каролиной».