«Эдмонтон» в овертайме дожал «Нью-Джерси»

Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Эдмонтону».

Встреча, прошедшая в Ньюарке на льду «Пруденшиал-центра», завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Мэттью Беннинг и Марк Летестю. У хозяев отличился Майлз Вуд.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл 13 минут, результативными действиями не отметился, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Нью-Джерси» 10 января в 03:00 (мск) примет «Флориду», а «Эдмонтон» 9 января в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Оттавой».