«Эдмонтон» в овертайме дожал «Нью-Джерси»
Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги проиграли «Эдмонтону».
Встреча, прошедшая в Ньюарке на льду «Пруденшиал-центра», завершилась в
овертайме со счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Мэттью
Беннинг и Марк Летестю. У хозяев отличился Майлз Вуд.
Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл 13 минут,
результативными действиями не отметился, окончив матч с показателем полезности «минус
один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Нью-Джерси» 10 января в 03:00 (мск) примет «Флориду», а «Эдмонтон» 9 января в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Оттавой».
Матч
Нью-Джерси - Эдмонтон - 1:2 О.Т. (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Вуд (Зэйджак, Сантини), 9:44 (1:0). Беннинг (Ландер, Секера), 43:33 (1:1). Летесту (Макдэвид, Клефбом), 63:59 (1:2 - бол.).
Место и дата
08 января 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция