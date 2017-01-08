«Аризона» по буллитам обыграла «Айлендерс»

Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча, прошедшая в Глендейле на льду «Хила Ривер-Арены», завершилась в серии буллитов со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе заброшенной шайбой отметился Брендан Парлини, а Энтони Дюклер реализовал победный буллит. У гостей отличился Аалн Куин.

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 11 минут, нанес один бросок, применил два силовых приема, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Аризона» 14 января в 06:00 (мск) примет «Виннипег», а «Айлендерс» 12 января в 04:00 (мск) примут «Флориду».