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«Аризона» по буллитам обыграла «Айлендерс»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча, прошедшая в Глендейле на льду «Хила Ривер-Арены», завершилась в серии буллитов со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе заброшенной шайбой отметился Брендан Парлини, а Энтони Дюклер реализовал победный буллит. У гостей отличился Аалн Куин.

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 11 минут, нанес один бросок, применил два силовых приема, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Аризона» 14 января в 06:00 (мск) примет «Виннипег», а «Айлендерс» 12 января в 04:00 (мск) примут «Флориду».

Матч

Аризона - Айлендерс - 2:1 Б. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Куин (Бойчук), 35:35 (0:1). Перлини (Холланд, Мёрфи), 54:05 (1:1).

Победный буллит:

Дюклер - 2:1.

Место и дата

08 января 04:00, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция

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