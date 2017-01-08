«Аризона» по буллитам обыграла «Айлендерс»
Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Йорк Айлендерс».
Встреча, прошедшая в Глендейле на льду «Хила Ривер-Арены», завершилась
в серии буллитов со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе заброшенной шайбой
отметился Брендан Парлини, а Энтони Дюклер реализовал победный буллит. У гостей
отличился Аалн Куин.
Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 11 минут,
нанес один бросок, применил два силовых приема, окончив матч с показателем
полезности «минус один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Аризона» 14 января в 06:00 (мск) примет «Виннипег», а «Айлендерс» 12 января в 04:00 (мск) примут «Флориду».
Матч
Аризона - Айлендерс - 2:1 Б. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Куин (Бойчук), 35:35 (0:1). Перлини (Холланд, Мёрфи), 54:05 (1:1).
Победный буллит:
Дюклер - 2:1.
Место и дата
08 января 04:00, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция