Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Даллас»

Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Даллас».

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе на льду «Скоттрейд-центра», завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Пол Штястны, а по разу отличились Владимир Тарасенко и Патрик Берглунд. У гостей по шайбе забросили Лаури Корпикоски, Патрик Ивз и Джон Клингберг.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отыграл 16 минут, нанес два броска, один из которых оказался голевым, применил один силовой прием, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Сент-Луиса» Наиль Якупов отыграл более 11 минут, нанес два броска, применил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 11 января в 05:00 (мск) примет «Бостон», а «Даллас» 11 января в 07:00 (мск) на выезде сразится с «Анахаймом».