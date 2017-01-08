Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Даллас»
Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги переиграли «Даллас».
Встреча, прошедшая в Сент-Луисе на льду «Скоттрейд-центра»,
завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Пол
Штястны, а по разу отличились Владимир Тарасенко и Патрик Берглунд. У гостей по
шайбе забросили Лаури Корпикоски, Патрик Ивз и Джон Клингберг.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отыграл 16
минут, нанес два броска, один из которых оказался голевым, применил один
силовой прием, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский форвард «Сент-Луиса» Наиль Якупов отыграл более 11 минут,
нанес два броска, применил один силовой прием, один раз заблокировал бросок
соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 11 января в 05:00 (мск) примет «Бостон», а «Даллас» 11 января в 07:00 (мск) на выезде сразится с «Анахаймом».
Матч
Сент-Луис - Даллас - 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)
Голы:
Корпикоски (Бенн Д.), 2:20 (0:1). Штястны (Хаттон, Хант), 9:27 (1:1). Тарасенко (Стеен, Штястны), 16:43 (2:1 - бол.). Ивз (Спецца, Клингберг), 20:35 (2:2 - бол.). Штястны (Стеен, Шаттенкирк), 27:51 (3:2 - бол.). Клингберг (Факса, Корпикоски), 38:35 (3:3). Берглунд (Бродзяк, Шаттенкирк), 58:06 (4:3).
Место и дата
08 января 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция