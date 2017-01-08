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Матч «Портленд» - «Детройт» перенесен из-за плохой погоды

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НБА между «Портлендом» и «Детройтом» был перенесен на воскресенье. Причиной стала плохая погода.

Как сообщает официальный сайт «Портленда», причиной переноса стал сильный снегопад, что затрудняет для болельщиков возможность добраться на арену. У них будет возможность воспользоваться своими билетами в воскресенье или сдать их, а также получить в обмен билет н другой матч при необходимости.

Матч должен был начаться в пять утра 8 января (по московскому времени).

Матч

Портленд - Детройт

Место и дата

08 января 06:00, Роуз Гарден, Онлайн-трансляция

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