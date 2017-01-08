Матч «Портленд» - «Детройт» перенесен из-за плохой погоды
Матч
регулярного чемпионата НБА между «Портлендом» и «Детройтом» был перенесен на
воскресенье. Причиной стала плохая погода.
Как сообщает
официальный сайт «Портленда», причиной переноса стал сильный снегопад, что
затрудняет для болельщиков возможность добраться на арену. У них будет
возможность воспользоваться своими билетами в воскресенье или сдать их, а также
получить в обмен билет н другой матч при необходимости.
Матч должен был начаться в пять утра 8 января (по московскому времени).
Матч
Место и дата
08 января 06:00, Роуз Гарден, Онлайн-трансляция
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