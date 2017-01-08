Кузнецова обыграла Бегу и вышла во второй раунд турнира в Сиднее
Матч первого
раунда турнира WTA в Сиднее (Австралия) между россиянкой Светланой Кузнецовой и румынкой
Ириной-Камелией Бегу завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет
матча – 6:1, 6:4 в пользу Кузнецовой.
Матч
продолжался один час и 16 минут. Светлана сделала два эйса при одном у
соперницы. Обе теннисистки совершили по одной двойной ошибке. В следующем
раунде Кузнецова сыграет с победителем пары Саманта Стосур (Австралия) –
Анастасия Павлюченкова (Россия).
Турнир WTA
Сидней
(Австралия)
Покрытие: хард
Призовой фонд:
776 000 долларов
Первый раунд
Ирина-Камелия
Бегу (Румыния) – Светлана Кузнецова (Россия, 5) – 1:6, 4:6.
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