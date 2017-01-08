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Кузнецова обыграла Бегу и вышла во второй раунд турнира в Сиднее

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда турнира WTA в Сиднее (Австралия) между россиянкой Светланой Кузнецовой и румынкой Ириной-Камелией Бегу завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:1, 6:4 в пользу Кузнецовой.

Матч продолжался один час и 16 минут. Светлана сделала два эйса при одном у соперницы. Обе теннисистки совершили по одной двойной ошибке. В следующем раунде Кузнецова сыграет с победителем пары Саманта Стосур (Австралия) – Анастасия Павлюченкова (Россия).

Турнир WTA

Сидней (Австралия)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 776 000 долларов

Первый раунд

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – Светлана Кузнецова (Россия, 5) – 1:6, 4:6.

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