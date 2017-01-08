Росс Браун: Формуле-1 нужен план. Меня расстраивает, что у них его нет

Экс-технический директор «Феррари», «Беннетона» и «Хонды», бывший руководитель команды «Браун» Росс Браун поделился своим мнением о проблемах Формулы-1.

«Ф-1 нужен план. Меня расстраивает то, что у них этого плана нет. Они реагируют по ситуации. Было бы здорово, чтобы они сумели сформулировать стратегию и план развития на 3-5 лет. Берни Экклстоун заботится о спорте. Но для него также важна коммерческая составляющая вопроса. Он хочет получать максимальную отдачу от команд и акционеров.

Мой стиль управления был бы другим. Возможно, я слишком щепетилен и прагматичен, что присуще инженерам. Не исключено, что мой подход был бы неправильным», - цитирует Брауна Autosport.