Берни Экклстоун: Мы точно не собираемся терять Формулу-1 в Великобритании
Глава
менеджмента Формулы-1 Берни Экклстоун прокомментировал
информацию о возможном прекращении проведения Гран-при Великобритании. Он
сказал, что не намерен расставаться с этапом и будет решать проблему.
«Мы точно не собираемся терять Формулу-1 в Великобритании. Возможно, на сезон Гран-при выпадет из календаря, тем не менее всё в итоге должно разрешиться без проблем. Мы не хотим потерять Сильверстоун, поэтому в сложившуюся ситуацию нужно вникнуть и попытаться понять, в чём проблемы.
Они (Британский автомобильный клуб) говорят, что теряют прибыль, однако посещаемость всегда высокая. Взять другие страны — там не собираются такие толпы, и при этом подобных проблем не возникает. Жаль, что наше правительство никак не помогает проведению этапа, который важен для бизнес-сферы и Англии в целом», - цитирует Экклстоуна Autosport.
Ранее сообщалось, что британский клуб автогонщиков, который является владельцем
трассы в Нортгемптоншире и выступает в качестве промоутера этапа Формулы-1,
направил своим участникам письмо с предупреждением о потенциальном риске в
случае дальнейших убытков.
В письме от 19
декабря председатель BRDC Джон Грант выразил желание сохранить Гран-при
Великобритании, но добавил, что совет рассматривает вопрос о расторжении
контракта после 2019-го.