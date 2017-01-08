«Калгари» дома обыграл «Ванкувер»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари» и «Ванкувером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Калгари».

В составе победителей отличились Алекс Чиассон, Мэтт Стэйджан и Михаэль Фролик. У «Ванкувера» гол в активе Бо Хорвата. «Калгари» набрал 46 очков и занимает седьмое место на Востоке. У «Ванкувера» 43 очка и девятое место.

Российский защитник гостей Никита Трямкин провел на льду 21 минуту и 59 секунд, один раз был удален на две минуты и завершил матч с показателем «-1».

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