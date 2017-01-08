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«Калгари» дома обыграл «Ванкувер»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари» и «Ванкувером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Калгари».

В составе победителей отличились Алекс Чиассон, Мэтт Стэйджан и Михаэль Фролик. У «Ванкувера» гол в активе Бо Хорвата. «Калгари» набрал 46 очков и занимает седьмое место на Востоке. У «Ванкувера» 43 очка и девятое место.

Российский защитник гостей Никита Трямкин провел на льду 21 минуту и 59 секунд, один раз был удален на две минуты и завершил матч с показателем «-1».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Калгари - Ванкувер - 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Голы:

Чиассон (Монахан, Годро), 14:26 (1:0). Стэйджан (Хэмилтон Д., Хетеуэй), 15:29 (2:0). Хорват (Эдлер, Стечер), 23:04 (2:1). Фролик (Йокипакка, Ткачук), 58:10 (3:1).

Место и дата

08 января 06:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция


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