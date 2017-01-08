Эстебан Окон: Цель «Форс Индии» - финишировать в первой тройке

Пилот «Форс Индии» Эстебан Окон рассказал о задачах команды на новый сезон.

«Цель «Форс Индии» в 2017-м — финишировать в первой тройке. Это значит, что нам придется бороться с одной из топ-команд. Но из-за новых правил стартовая решетка может сильно перетасоваться. Поэтому команда с самого начала рассчитывает на меня.

Пока что я заключил контракт на два года, но первый сезон я никак не должен рассматривать как обучающий. Я намерен зарабатывать очки в каждой гонке и попадать в топ-5 максимально часто», - цитирует Окона Autosport.

В прошлом году «Форс Индия» закончила сезон на четвертом месте, опередив «Уильямс».