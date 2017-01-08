«Сан-Хосе» обыграл «Детройт», Павелски сделал дубль
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе»
и «Детройтом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:3 в пользу «Сан-Хосе».
В составе победителей дубль сделал Джо Павелски.
Также отличились Йоонас Донской, Мирко Мюллер, Патрик Марло и Миккель Бедкер. У
«Детройта» голы в активе Томаса Ванека, Энтони Манты и Андреаса Анастасью.
Российский защитник гостей Никита Марченко провел на льду 18 минут и 30 секунд
и завершил игру с показателем «-1».
«Сан-Хосе» набрал 50 очков и занимает третье
место на Западе. «Детройт» 15-й на Востоке – 39 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Сан-Хосе - Детройт - 5:3 (2:1, 0:0, 3:2)
Голы:
Ванек (Нильсен, Атанасиу), 12:49 (0:1). Донской (Уинджелс, Мюллер), 15:59 (1:1). Марло (Уорд, Мартин), 19:31 (2:1). Павелски (Бернс, Майер), 41:50 (3:1). Бедкер (Бернс, Мартин), 44:11 (4:1). Манта (Миллер, Гленденинг), 44:43 (4:2). Павелски (Торнтон, ДеМело), 50:31 (5:2). Атанасиу (Оуллет), 53:46 (5:3).
Место и дата
08 января 06:30, САП Центр, Онлайн-трансляция