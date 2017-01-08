«Сан-Хосе» обыграл «Детройт», Павелски сделал дубль

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе» и «Детройтом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:3 в пользу «Сан-Хосе».

В составе победителей дубль сделал Джо Павелски. Также отличились Йоонас Донской, Мирко Мюллер, Патрик Марло и Миккель Бедкер. У «Детройта» голы в активе Томаса Ванека, Энтони Манты и Андреаса Анастасью. Российский защитник гостей Никита Марченко провел на льду 18 минут и 30 секунд и завершил игру с показателем «-1».

«Сан-Хосе» набрал 50 очков и занимает третье место на Западе. «Детройт» 15-й на Востоке – 39 очков.

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