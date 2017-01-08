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Майкл Оуэн: Думал, что я набрал вес, пока не увидел своего старого друга Роналдо

Источник:  Twitter.comКомментарии

Бывший форвард мадридского «Реала» Майкл Оуэн посетил церемонию вручения «Золотого мяча» Криштиану Роналду на «Сантьяго Бенрнабеу». Позднее он пошутил над другим экс-нападающим команды Роналдо, который также был на церемонии.

«Думал, что я набрал вес, пока не увидел своего старого друга Ронни», - написал Оуэн в своем твиттере. Отметим, что в комментариях к твиту многие раскритиковали Оуэна, считая, что он проявил неуважение к бразильцу.

 

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