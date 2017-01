Майкл Оуэн: Думал, что я набрал вес, пока не увидел своего старого друга Роналдо

Бывший форвард мадридского «Реала» Майкл Оуэн посетил церемонию вручения «Золотого мяча» Криштиану Роналду на «Сантьяго Бенрнабеу». Позднее он пошутил над другим экс-нападающим команды Роналдо, который также был на церемонии.

«Думал, что я набрал вес, пока не увидел своего старого друга Ронни», - написал Оуэн в своем твиттере. Отметим, что в комментариях к твиту многие раскритиковали Оуэна, считая, что он проявил неуважение к бразильцу.

I thought I was putting the pounds on until I saw my old mate Ronnie! pic.twitter.com/OeuWm23b9s