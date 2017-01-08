Бенчич снялась с матча с Путинцевой в первом раунде турнира в Сиднее из-за травмы
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла
во второй раунд турнира WTA в Сиднее (Австралия). Ее соперница Белинда
Бенчич снялась из-за травмы.
Первый сет Путинцева выиграла со счетом 6:4. Во
втором Бенчич вела со счетом 3:2, но в итоге была вынуждена прекратить борьбу
из-за повреждения.
Во втором раунде Путинцева сыграет с
победительницей пары Каролин Возняцки (Дания) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико).
Турнир WTA
Сидней
(Австралия)
Покрытие: хард
Призовой фонд:
776 000 долларов
Первый раунд
Белинда Бенчич (Швейцария) – Юлия Путинцева
(Казахстан) – 4:6, 3:6, отказ Бенчич
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