Бенчич снялась с матча с Путинцевой в первом раунде турнира в Сиднее из-за травмы

читайте также

Никулеску обыграла Янкович и вышла во второй раунд турнира в Хобарте Матч первого раунда турнира WTA в Хобарте (Австралия) между румынкой Моникой Никулеску и сербкой Еленой Янкович завершился победой румынской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 6:3 в пользу Никулеску.

Кузнецова обыграла Бегу и вышла во второй раунд турнира в Сиднее Матч первого раунда турнира WTA в Сиднее (Австралия) между россиянкой Светланой Кузнецовой и румынкой Ириной-Камелией Бегу завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:1, 6:4 в пользу Кузнецовой.

Макарова и Веснина проиграли в финале парного разряда турнира в Брисбене Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина проиграли в финале турнира в австралийском Брисбене в парном разряде.

Каролина Плишкова выиграла турнир в Брисбене 24-летняя чешская теннисистка Каролина Плишкова стала победительницей турнира WTA в австралийском Брисбене.

Надежда Петрова официально завершила карьеру Российская теннисистка Надежда Петрова удалена из пула спортсменов, тестируемых на допинг, как завершившая карьеру. Об этом сообщает официальный сайт ITF.

Плишкова обыграла Свитолину и вышла в финал турнира в Брисбене Матч 1/2 финала турнира WTA между чешкой Каролиной Плишковой и украинкой Элиной Свитолиной завершился победой чешской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 6:4 в пользу Плишковой.

«Бей, барабан!» Как Роджер Федерер развлекает болельщиков (видео) Великий швейцарский теннисист вернулся на корт и зажигает по полной.

Веснина и Макарова вышли в полуфинал турнира в Брисбене Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в полуфинал парного разряда теннисного турнира в австралийском Брисбене.

Кузнецова догнала Шарапову по количеству побед в WTA-туре Россиянка Светлана Кузнецова минувшей ночью одержала 601-ю победу в профессиональной карьере.

Павлюченкова проиграла Гергес в первом круге турнира в Окленде Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла в первом круге теннисного турнира в новозеландском Окленде.

Серена Уильямс проиграла 72-й ракетке мира на турнире в Окленде Второй номер рейтинга WTA американка Серена Уильямс не смогла выйти в третий круг турнира, проходящего в Новой Зеландии.

Чудесное спасение «Арсенала», решающий гол Овечкина и победа Кузнецовой. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных событий утра среды.

WTA. Брисбен. 1/8 финала. Кузнецова победила Айяву, Кербер сыграет с Барти и другие матчи Результаты матчей 1/8 финала турнира WTA в Брисбене (Австралия).

Кузнецова обыграла Айяву и вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене Матч второго раунда турнира WTA в Брисбене (Австралия) между россиянкой Светланой Кузнецовой и австралийкой Дестани Айявой завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 6:3 в пользу Кузнецовой.

Брисбен. WTA. 1/16 финала. Кузнецова обыграла Чирико, Стосур уступила Мугурусе и другие матчи Результаты матчей 1/16 финала турнира WTA в Брисбене (Австралия).

Родина поднялась на 85-е место в рейтинге WTA На официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.

Макарова и Веснина вышли во второй круг турнира в Брисбене в парном разряде Российские теннисистки Екатерина Макарова - Елена Веснина одержали победу в первом круге турнира в Брисбене. Наш дуэт победил пару Дарья Юрак - Анастасия Родионова со счетом 6:2, 6:2.

Кузнецова вышла во второй круг турнира в Брисбене Россиянка Светлана Кузнецова одержала победу в матче первого круга турнира WTA в Брисбене.

Первак не смогла выйти в основную сетку турнира в Брисбене Российская теннисистка Ксения Первак уступила американке Саше Викери в матче первого раунда квалификации турнира в Брисбене (Австралия).