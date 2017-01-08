Никулеску обыграла Янкович и вышла во второй раунд турнира в Хобарте
Матч первого раунда турнира WTA в Хобарте (Австралия) между румынкой Моникой
Никулеску и сербкой Еленой Янкович завершился победой румынской теннисистки.
Итоговый счет матча – 6:2, 6:3 в пользу Никулеску.
Матч продолжался один час и 40 минут. У
Никулеску один эйс и одна двойная ошибка, у Янкович – два и четыре,
соответственно. В следующем раунде Никулеску сыграет с победительницей пары
Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Джейми Фоурлис (Австралия).
Турнир WTA
Хобарт (Австралия)
Покрытие: хард
Призовой фонд:
250 000 долларов
Первый раунд
Моника Никулеску (Румыния, 3) – Елена Янкович
(Сербия) – 6:2, 6:3
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