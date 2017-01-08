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Никулеску обыграла Янкович и вышла во второй раунд турнира в Хобарте

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда турнира WTA в Хобарте (Австралия) между румынкой Моникой Никулеску и сербкой Еленой Янкович завершился победой румынской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 6:3 в пользу Никулеску.

Матч продолжался один час и 40 минут. У Никулеску один эйс и одна двойная ошибка, у Янкович – два и четыре, соответственно. В следующем раунде Никулеску сыграет с победительницей пары Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Джейми Фоурлис (Австралия).

Турнир WTA

Хобарт (Австралия)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 250 000 долларов

Первый раунд

Моника Никулеску (Румыния, 3) – Елена Янкович (Сербия) – 6:2, 6:3

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