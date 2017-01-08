«Зенит» выиграл борьбу у «Галатасарая» за защитника «Палмейраса»

Защитник «Палмейраса» Витор Уго близок к переходу в «Зенит», сообщает турецкое издание Gama Spor.

По информации издания, на 25-летнего бразильца вместе с петербуржцами вышел «Галатасарай», но турецкий клуб уступил по финансовой части трансфера.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация об интересе «Галатасарая» к защитнику «Зенита» Николасу Ломбертсу.

Напомним, Витор Уго выступает за «Палмейрас» с 2015 года, с которым выиграл Кубок Бразилии. Также защитник выступал за бразильские клубы «Америка «Минейро», «Итуано», «Сеара» и «Спорт Ресифи».

В текущем сезоне защитник провел 35 матчей в чемпионате Бразилии и отметился четырьмя забитыми голами.