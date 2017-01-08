Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Хоккей  Питтсбург- : -Тампа-Бэй
Хоккей  Автомобилист- : -Спартак
Футбол  Дженоа- : -Рома
Футбол  Вильярреал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» выиграл борьбу у «Галатасарая» за защитника «Палмейраса»

Источник:  Gama SporКомментарии

Защитник «Палмейраса» Витор Уго близок к переходу в «Зенит», сообщает турецкое издание Gama Spor.

По информации издания, на 25-летнего бразильца вместе с петербуржцами вышел «Галатасарай», но турецкий клуб уступил по финансовой части трансфера.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация об интересе «Галатасарая» к защитнику «Зенита» Николасу Ломбертсу.

Напомним, Витор Уго выступает за «Палмейрас» с 2015 года, с которым выиграл Кубок Бразилии. Также защитник выступал за бразильские клубы «Америка «Минейро», «Итуано», «Сеара» и «Спорт Ресифи».

В текущем сезоне защитник провел 35 матчей в чемпионате Бразилии и отметился четырьмя забитыми голами.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ливерпуль» намерен приобрести Промеса в январе из-за конкуренции за игрока с другими клубами АПЛ«Ливерпуль» хотел бы приобрести полузащитника «Спартака» Квинси Промеса уже в январе. Об этом сообщают британские СМИ.Хамес Родригес хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес намерен стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.Отпустят ли Смолова в «Боруссию»? Таблица трансферов РФПЛОтпустят ли Смолова в «Боруссию»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Галатасарай» готовит предложение «Зениту» по трансферу ЛомбертсаТурецкий футбольный клуб «Галатасарай» готовит официальное предложение «Зениту» по трансферу бельгийца Николаса Ломбертса, сообщает Sporcope.Созванный совет в Шотландии решит сможет ли Эбуэ перейти из «Краснодара» в «Селтик»Полузащитник «Краснодара» Куасси Эбуэ вчера вылетел в ОАЭ, где «Селтик» проводит свои сборы, но не сможет тренироваться с командой пока не получит разрешение на работу в Великобритании, сообщает шотландское издание Scotzine.Адриано Галлиани: Проблем с переходом Луиса Адриано в «Спартак» нетВице-президент «Милана» Адриано Галлиани прокомментировал грядущий трансфер бразильский нападающий Луис Адриано в московский «Спартак».Леонид Слуцкий: Витсель обеспечит все свои поколения на много лет впередБывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал переход Акселя Витселя из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».Аксель Витсель: Планирую продолжать играть за сборную БельгииПолузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель поделился мнением о выступлении за сборную Бельгии.«Челси» может вернуть защитника Аке из «Борнмута»«Челси» в этом месяце может вернуть защитника Натана Аке из «Борнмута», за который игрок выступает на правах аренды, сообщает Goal.Агент: Луческу не намерен отпускать Кришито. Ситуация с Боккетти, надеюсь, скоро разрешитсяФутбольный агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы Доменико Кришито и Сальваторе Боккетти, рассказал о будущем своих клиентов в «Зените» и «Спартаке» соответственно.Спортивный директор «Краснодара»: Мы не планируем расставаться со Смоловым, но готовы рассмотреть предложениеСпортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин прокомментировал интерес к нападающему команды Федору Смолову со стороны дортмундской «Боруссии».Агент: Информация о продаже «Байером» Эрнандеса за 25 млн евро лживаЭдуардо Эрнандес, агент нападающего «Байера» Хавьера Эрнандеса, опроверг данные, что немецкий клуб планирует продать футболиста.Дортмундская «Боруссия» предложит за Смолова 10 миллионов евроПо информации немецкого таблоида Bild, дортмундская «Боруссия» планирует сделать «Краснодару» предметное предложение о переходе нападающего сборной России Федора Смолова.Андрей Лунев: В Петербурге толком ничего не видел. Только пробкиГолкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга.Сердар Таски: Скоро присоединюсь к «Спартаку» на зимних сборах. Я всем доволенЗащитник «Спартака» Сердар Таски не подтвердил информацию о своем готовящемся переходе в турецкий «Трабзонспор».Уэсли Снейдер: Я бы поехал в Китай за 15 миллионов евро в годПолузащитник «Галатасарая» и сборной Голландии Уэсли Снейдер рассказал, на каких условиях он был бы готов продолжить карьеру в чемпионате Китая.Таски остается, за Смолова готовы заплатить 10 миллионов евроТаски остается, за Смолова готовы заплатить 10 миллионов евро«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«РБ Лейпциг» не планирует продавать Форсберга «Ливерпулю»Руководство немецкого клуба «РБ Лейпциг» не собирается расставаться с полузащитником сборной Швеции Эмилем Форсбергом.«Ювентус» намерен приобрести Доннарумму за 40 миллионов евроРуководство «Ювентуса» видит в 17-летнем голкипере Джанлуиджи Доннарумме преемника Джанлуиджи Буффона.Калинич будет зарабатывать 12 миллионов евро в год в случае перехода в китайский клубНападающий «Фиорентины» Никола Калинич близок к переходу в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». В случае перехода он получит солидное увеличение зарплаты.
Главные новости
Футбол
Два очка Радулова, женитьба Семени и биатлонисты без медалей. Главные новости утра
Футбол
Сборная России в марте может сыграть с Кот-д'Ивуаром
Футбол
«Ливерпуль» намерен приобрести Промеса в январе из-за конкуренции за игрока с другими клубами АПЛ
Футбол
Хамес Родригес хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»
Футбол
«Зенит» выиграл борьбу у «Галатасарая» за защитника «Палмейраса»
Футбол
Майкл Оуэн: Думал, что я набрал вес, пока не увидел своего старого друга Роналдо
Теннис
Кузнецова обыграла Бегу и вышла во второй раунд турнира в Сиднее
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Даллас»
Хоккей
«Вашингтон» одолел «Оттаву», одержав пятую победу подряд
Хоккей
«Монреаль» обыграл «Торонто», Щербак в дебютном матче в НХЛ открыл счет голам
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Возможные трансферы
Возможные трансферы
ФК Палмейрас
ФК Палмейрас