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Виктор Козлов: Матч с «Ак Барсом» был за шесть очков

Источник:  Р-СпортКомментарии

Тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов прокомментировал гостевую победу над «Ак Барсом» (2:0) в регулярном чемпионате КХЛ.

Благодаря этой победе «Магнитка» обеспечила себе место в плей-офф КХЛ.

«Игра была как в плей-офф. Был хороший, напряженный хоккей. Ребята понимали, что «Ак Барс» находится недалеко в турнирной таблице, поэтому можно сказать, что это была игра за шесть очков. Ребята выложились на 100%, выполнили установку тренеров. Гол Мозякина? Сергей - мастер. Не просто так он столько рекордов побил», - цитирует Козлова «Р-Спорт».

Матч

Ак Барс - Металлург Мг - 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы:

Мозякин (Ли), 27:07 (0:1 - бол.). Коварж (Мозякин), 30:07 (0:2 - бол.).

Место и дата

07 января 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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