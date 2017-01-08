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Хамес Родригес хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Источник:  Daily MailКомментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес намерен стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Daily Mail, Хамес не нашел общего языка с главным тренером Зинедином Зиданом и хочет уйти. Оптимальным вариантом продолжения карьеры он считает «Манчестер Юнайтед». Агентом игрока является Жорже Мендеш, также сотрудничающий с Жозе Моуринью. Он уже ведет переговоры с вице-президентом «МЮ» Эдом Вудвардом.

Также игроком интересуются «Челси» и «ПСЖ», но Хамес хотел бы перейти в «МЮ». Переход может состояться как в январе, так и летом. В текущем сезоне 25-летний Хамес Родригес провел 18 матчей за «Реал» и забил четыре мяча при одной голевой передаче.

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