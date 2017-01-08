«Ливерпуль» намерен приобрести Промеса в январе из-за конкуренции за игрока с другими клубами АПЛ
«Ливерпуль» хотел бы приобрести полузащитника «Спартака»
Квинси Промеса уже в январе. Об этом сообщают британские СМИ.
Как информирует Mirror, главный
тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хотел бы усилить состав в зимнее трансферное
окно в связи с будущим отъездом Садио Мане на Кубок африканских наций. Кроме
того, он опасается, что другие клубы английской премьер-лиги, которые
интересуются голландцем, могут опередить «Ливерпуль», в связи с чем «красные»
хотят подписать игрока уже в зимнее трансферное окно. «Спартак» хочет получить
за игрока 25 миллионов фунтов.
В текущем сезоне 25-летний Квинси Промес провел 17 матчей за «Спартак» и забил шесть мячей при семи голевых передачах.
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