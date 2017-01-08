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Дамир Исмагулов: Дайте мне бой 18 февраля, я готов провести хоть два поединка за вечер

Источник:  Mix FightКомментарии

Дамир Исмагулов из команды New Stream Team бросает вызов победителю титульного боя между Абукаром Яндиевым и Александром Бутенко, который состоится на турнире M-1 Challenge 74.

«Я пришел в M-1 Global с одной целью – забрать пояс чемпиона! Своими победами я доказал, что могу биться с любыми оппонентами. Я давно готов выйти на титульный бой. Обращаюсь к руководству организации - дайте мне бой на том же турнире 18 февраля, где будут биться Бутенко и Яндиев! Я уважаю их обоих, но своим поединком в этот вечер я в очередной раз докажу всем - кто должен биться за этот пояс. Я готов бросить вызов каждому из них и даже провести в этот вечер два боя сразу!», - сказал Исмагулов.

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