Сборная России в марте может сыграть с Кот-д'Ивуаром

Пресс-атташе Федерации футбола Кот-д'Ивуара Эрик Каку сообщил, что с Российским футбольным союзом (РФС) ведутся переговоры о проведении товарищеского матча сборных команд в марте в Краснодаре.

«Переговоры о проведении товарищеского матча между сборными Кот-д'Ивуара и России в Краснодаре в марте ведутся, однако дата встречи пока не определена», - цитирует пресс-атташе ТАСС.

Ранее РФС сообщил, что сборная России 28 марта проведет товарищеский матч в Сочи с командой Бельгии.