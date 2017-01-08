Оверим подерется с Хантом на турнире UFC 209

UFC анонсировал бой между голландцем Алистаром Оверимом и новозеландцем Марком Хантом.

Поединок состоится 5 марта в рамках турнира UFC 209. В этот же день должен выступить и российский боец легкого веса Хабиб Нурмагомедов. Его соперник пока неизвестен.

Напомним, что свой последний поединок Оверим проиграл действующему чемпиону организации Стипе Миочичу. Хант в последнем бою уступил Броку Леснару, однако из-за положительного допинг-теста американца статус боя был изменен на «несостоявшийся».

Также добавим, что Оверим и Хант уже встречались в 2008 году. Тогда победу болевым приемом в первом раунде одержал Оверим.