«МЮ» готов отдать 45 миллионов фунтов за Линделефа и Фонте

«Манчестер Юнайтед» намерен усилить защитную линию приобретением двух игроков. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Daily Express, клуб готов выделить 45 миллионов фунтов на приобретение двух защитников. Это Виктор Линделеф («Бенфика») и Жозе Фонте («Саутгемптон»). Ранее стало известно, что Фонте попросил трансфера у своего нынешнего клуба.

В текущем сезоне 22-летний Виктор Линделеф провел 22 матча за «Бенфику». Его контракт истекает летом 2020 года. 33-летний Жозе Фонте провел 19 матчей за «Саутгемптон», его контракт истекает летом 2018 года.

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