«Барселона» и «Реал» интересуются Деле Алли

Интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли проявляют мадридский «Реал» и «Барселона». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Daily Mirror, «Реал» уже ранее проявлял интерес к игроку. Теперь он попал и в сферу интересов «Барселоны». «Тоттенхэм» оценивает его в 70 миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется китайский клуб, который готов платить ему около миллиона долларов в неделю.

В текущем сезоне 20-летний Деле Алли провел 25 матчей за «Тоттенхэм» и забил 11 мячей при четырех голевых передачах.

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