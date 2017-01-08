«Барселона» и «Реал» интересуются Деле Алли
Интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли
проявляют мадридский «Реал» и «Барселона». Об этом сообщают британские СМИ.
Как информирует Daily Mirror, «Реал» уже ранее проявлял интерес к игроку. Теперь он попал
и в сферу интересов «Барселоны». «Тоттенхэм» оценивает его в 70 миллионов
фунтов. Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется китайский клуб,
который готов платить ему около миллиона долларов в неделю.
В текущем сезоне 20-летний Деле Алли провел 25 матчей за «Тоттенхэм» и забил 11 мячей при четырех голевых передачах.
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