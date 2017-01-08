Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Хоккей  Питтсбург- : -Тампа-Бэй
Хоккей  Автомобилист- : -Спартак
Футбол  Дженоа- : -Рома
Футбол  Вильярреал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Червиченко: Если «Локо» не попадет в пятерку, еще не известно, кто его покинет раньше - Миранчук или Семин

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном уходе из «Локомотива» полузащитника Алексея Миранчука.

Напомним, переговоры о продлении железнодорожниками контракта с 21-летним хавбеком зашли в тупик. Главным претендентом на Мирачука сейчас называется «Рубин», предложивший игроку зарплату 2,5 миллиона евро в год.

- Миранчук - несколько переоцененный футболист, - считает Червиченко. - Это не та фигура, за которую надо цепляться всеми силами. Он, скажем так, не игрок основы первых трех клубов РФПЛ. Добротный и неплохо обученный футболист. «Локомотив» пару последних матчей выиграл, но до этого была череда неудач. «Локо», на мой взгляд, по бюджету находится в первой пятерке российских команд, а болтается на десятом месте. Если к концу сезона железнодорожники не окажутся месте на пятом, то еще не известно, останется ли Мирачук в «Локомотиве» или «Локомотив» останется без тренера.

Напомним, Миранчук в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах, в которых забил один мяч и отдал три результативные передачи.

По данным transfermarkt.de, стоимость футболиста составляет 4,5 миллиона евро. 

Отпустят ли Смолова в «Боруссию»? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игроки киевского «Динамо» Гладкий и Сидорчук могут перейти в «Фенербахче»«Фенербахче» интересуется двумя игроками киевского «Динамо». Это Александр Гладкий и Сергей Сидорчук.«Краснодар» на первом сборе в ОАЭ сыграет с «Хэнань Джианье» и «Пахтакором»В понедельник «Краснодар» начнет подготовку к весенней части сезона-2016/17.Форвардом «Анжи» Будковским интересуется «Бешикшташ»Интерес к нападающему «Анжи» Филиппу Будковскому проявляет «Бешикташ». Об этом сообщают турецкие СМИ.Агент Эвра: Мы не уверены, что Патрис покинет «Ювентус»Агент защитника «Ювентуса» Патриса Эвра Федерико Пасторелло заявил, что его клиент может остаться в команде, несмотря на интерес «МЮ» и «Валенсии».«Барселона» и «Реал» интересуются Деле АллиИнтерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли проявляют мадридский «Реал» и «Барселона». Об этом сообщают британские СМИ.«МЮ» готов отдать 45 миллионов фунтов за Линделефа и Фонте«Манчестер Юнайтед» намерен усилить защитную линию приобретением двух игроков. Об этом сообщают британские СМИ.«Ливерпуль» намерен приобрести Промеса в январе из-за конкуренции за игрока с другими клубами АПЛ«Ливерпуль» хотел бы приобрести полузащитника «Спартака» Квинси Промеса уже в январе. Об этом сообщают британские СМИ.Хамес Родригес хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес намерен стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.«Зенит» выиграл борьбу у «Галатасарая» за защитника «Палмейраса»Защитник «Палмейраса» Витор Уго близок к переходу в «Зенит», сообщает турецкое издание Gama Spor.Отпустят ли Смолова в «Боруссию»? Таблица трансферов РФПЛОтпустят ли Смолова в «Боруссию»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Ивелин Попов: Еще слишком рано уходить за большими деньгамиПолузащитник «Спартака» болгарин Ивелин Попов поделился своими впечатлениями от прошедшего года и опроверг все слухи о своем уходе из российского клуба.«Галатасарай» готовит предложение «Зениту» по трансферу ЛомбертсаТурецкий футбольный клуб «Галатасарай» готовит официальное предложение «Зениту» по трансферу бельгийца Николаса Ломбертса, сообщает Sporcope.Созванный совет в Шотландии решит сможет ли Эбуэ перейти из «Краснодара» в «Селтик»Полузащитник «Краснодара» Куасси Эбуэ вчера вылетел в ОАЭ, где «Селтик» проводит свои сборы, но не сможет тренироваться с командой пока не получит разрешение на работу в Великобритании, сообщает шотландское издание Scotzine.Адриано Галлиани: Проблем с переходом Луиса Адриано в «Спартак» нетВице-президент «Милана» Адриано Галлиани прокомментировал грядущий трансфер бразильский нападающий Луис Адриано в московский «Спартак».Ивелин Попов второй раз подряд признан лучшим футболистом БолгарииПолузащитник «Спартака» Ивелин Попов признан лучшим игроком Болгарии за 2016 год. Об этом сообщает болгарский интернет-портал Sportal.Осман Кадиев: Керимова нагло обманывали в «Анжи»Осман Кадиев: Керимова нагло обманывали в «Анжи»Новый владелец «Анжи» рассказал «Советскому спорту» о том, как и зачем он возглавил махачкалинский клуб.Бывший форвард «Алании» Неко стал игроком клуба чемпионата КореиБывший нападающий «Алании», бразилец Данило Неко подписал контракт с «Соннам», сообщает пресс-служба корейского клуба.Леонид Слуцкий: В детском футболе вообще нет никаких закономерностейБывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал об уровне подготовки юных футболистов в стране.Леонид Слуцкий: Витсель обеспечит все свои поколения на много лет впередБывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал переход Акселя Витселя из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».«Арсенал» сыграет с «Лудогорцем» и «Шахтером» на первом сборе в ТурцииФутболисты тульского «Арсенала» 12 января отправятся на свой первый сбор в рамках подготовки к весенней части чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Главные новости
Футбол
Два очка Радулова, женитьба Семени и биатлонисты без медалей. Главные новости утра
Теннис
Касаткина обыграла Бабош и вышла во второй раунд турнира в Сиднее
Хоккей
Холтби, Грабнер и Раск - звезды игрового дня в НХЛ
Футбол
Форвардом «Анжи» Будковским интересуется «Бешикшташ»
Футбол
Андрей Червиченко: Если «Локо» не попадет в пятерку, еще не известно, кто его покинет раньше - Миранчук или Семин
Футбол
«Барселона» и «Реал» интересуются Деле Алли
Футбол
«МЮ» готов отдать 45 миллионов фунтов за Линделефа и Фонте
Футбол
Сборная России в марте может сыграть с Кот-д'Ивуаром
Футбол
«Ливерпуль» намерен приобрести Промеса в январе из-за конкуренции за игрока с другими клубами АПЛ
Футбол
Хамес Родригес хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Алексей Миранчук
Алексей Миранчуквсе новости
Андрей Червиченко
Андрей Червиченковсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы