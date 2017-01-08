Андрей Червиченко: Если «Локо» не попадет в пятерку, еще не известно, кто его покинет раньше - Миранчук или Семин

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном уходе из «Локомотива» полузащитника Алексея Миранчука.

Напомним, переговоры о продлении железнодорожниками контракта с 21-летним хавбеком зашли в тупик. Главным претендентом на Мирачука сейчас называется «Рубин», предложивший игроку зарплату 2,5 миллиона евро в год.

- Миранчук - несколько переоцененный футболист, - считает Червиченко. - Это не та фигура, за которую надо цепляться всеми силами. Он, скажем так, не игрок основы первых трех клубов РФПЛ. Добротный и неплохо обученный футболист. «Локомотив» пару последних матчей выиграл, но до этого была череда неудач. «Локо», на мой взгляд, по бюджету находится в первой пятерке российских команд, а болтается на десятом месте. Если к концу сезона железнодорожники не окажутся месте на пятом, то еще не известно, останется ли Мирачук в «Локомотиве» или «Локомотив» останется без тренера.

Напомним, Миранчук в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах, в которых забил один мяч и отдал три результативные передачи.

По данным transfermarkt.de, стоимость футболиста составляет 4,5 миллиона евро.

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