Агент Эвра: Мы не уверены, что Патрис покинет «Ювентус»

Агент защитника «Ювентуса» Патриса Эвра Федерико Пасторелло заявил, что его клиент может остаться в команде, несмотря на интерес «МЮ» и «Валенсии».

«Мы не уверены, что он покинет «Ювентус». Посмотрим, что случится в ближайшие несколько дней», - цитирует агента Goal.com.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» заинтересована в французе, но он предпочел бы вернуться в «Манчестер Юнайтед», где уже выступал с 2006 по 2014 год. В нынешнем сезоне 35-летний Патрис Эвра провел 13 матчей за «Ювентус» во всех турнирах.

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