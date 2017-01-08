Агент Эвра: Мы не уверены, что Патрис покинет «Ювентус»
Агент защитника «Ювентуса» Патриса Эвра Федерико
Пасторелло заявил, что его клиент может остаться в команде, несмотря на интерес
«МЮ» и «Валенсии».
«Мы не уверены, что он покинет «Ювентус».
Посмотрим, что случится в ближайшие несколько дней», - цитирует агента Goal.com.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» заинтересована в французе, но он предпочел бы вернуться в «Манчестер Юнайтед», где уже выступал с 2006 по 2014 год. В нынешнем сезоне 35-летний Патрис Эвра провел 13 матчей за «Ювентус» во всех турнирах.
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