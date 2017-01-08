Олег Знарок: Матч с рижским «Динамо» был сложным после серии поражений
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями о победе над рижским «Динамо» (6:1).
- Для нас это был сложный матч после серии поражений. Нужная игра, нужная победа. Готовимся к следующей встрече, которая будет еще сложнее.
- Много забили. Какой из голов вам запомнился больше?
- Все запомнились. Хорошо, что выиграли – молодцы, - приводит слова Знарка официальный сайт СКА.
Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде разгромил рижское «Динамо» со счетом 6:1. В составе гостей голы на свой счет записали Вячеслав Войнов, реализовавший большинство, Максим Чудинов, Вадим Шипачев, Виктор Тихонов и Евгений Кетов, оформивший дубль. Хозяева ответили шайбой Николая Елисеева.
После этой встречи петербуржцы со 107 очками делят первое место в Западной конференции с московским ЦСКА, оба армейских клуба досрочно вышли в плей-офф. Рижане с 42 очками расположились на последнем месте на Западе.
Следующий матч СКА проведет 9 января в Москве против ЦСКА. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Динамо» 12 января встретится с «Адмиралом».
Матч
Динамо Р - СКА - 1:6 (0:0, 0:4, 1:2)
Голы:
Войнов (Широков, Ковальчук), 26:18 (0:1 - бол.). Кетов (Тихонов, Херсли), 30:15 (0:2). Чудинов (Шипачёв), 35:19 (0:3). Шипачёв (Гусев, Дадонов), 38:51 (0:4). Кетов (Прохоркин, Яковлев), 50:35 (0:5). Елисеев (Головков, Кулда), 54:32 (1:5). Тихонов (Прохоркин, Кетов), 59:09 (1:6).
Место и дата
07 января 18:00, Арена Рига, Онлайн-трансляция