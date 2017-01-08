Олег Знарок: Матч с рижским «Динамо» был сложным после серии поражений

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями о победе над рижским «Динамо» (6:1).

- Для нас это был сложный матч после серии поражений. Нужная игра, нужная победа. Готовимся к следующей встрече, которая будет еще сложнее.

- Много забили. Какой из голов вам запомнился больше?

- Все запомнились. Хорошо, что выиграли – молодцы, - приводит слова Знарка официальный сайт СКА.

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде разгромил рижское «Динамо» со счетом 6:1. В составе гостей голы на свой счет записали Вячеслав Войнов, реализовавший большинство, Максим Чудинов, Вадим Шипачев, Виктор Тихонов и Евгений Кетов, оформивший дубль. Хозяева ответили шайбой Николая Елисеева.

После этой встречи петербуржцы со 107 очками делят первое место в Западной конференции с московским ЦСКА, оба армейских клуба досрочно вышли в плей-офф. Рижане с 42 очками расположились на последнем месте на Западе.

Следующий матч СКА проведет 9 января в Москве против ЦСКА. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Динамо» 12 января встретится с «Адмиралом».