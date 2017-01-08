Форвардом «Анжи» Будковским интересуется «Бешикшташ»

Интерес к нападающему «Анжи» Филиппу Будковскому проявляет «Бешикташ». Об этом сообщают турецкие СМИ.

Как информирует Goalbien.com, «Бешикташ» хотел бы усилить атакующую линию в зимнее трансферное окно, и Будковский является одним из кандидатов на переход. Ранее агент игрока Вадим Шаблий заявил, что он, скорее всего, покинет «Анжи». Также сообщалось об интересе к нему со стороны «Уфы».

24-летний Филипп Будковский перешел в «Анжи» в июле 2016 года и провел за махачкалинскую команду 17 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.



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