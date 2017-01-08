Форвардом «Анжи» Будковским интересуется «Бешикшташ»
Интерес к нападающему «Анжи» Филиппу Будковскому
проявляет «Бешикташ». Об этом сообщают турецкие СМИ.
Как информирует Goalbien.com, «Бешикташ» хотел бы усилить атакующую линию в
зимнее трансферное окно, и Будковский является одним из кандидатов на переход.
Ранее агент игрока Вадим Шаблий заявил, что он, скорее всего, покинет «Анжи».
Также сообщалось об интересе к нему со стороны «Уфы».
24-летний Филипп Будковский перешел
в «Анжи» в июле 2016 года и провел за махачкалинскую команду 17 матчей,
отметившись тремя забитыми мячами.
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