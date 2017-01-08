Холтби, Грабнер и Раск - звезды игрового дня в НХЛ

НХЛ назвала лучших игроков очередного игрового дня.

Первой звездой признан врвтать «Вашингтона» Брэйден Холтби. В матче своего клуба с «Оттавой» (1:0) он отразил все 30 бросков.

Второй звездой стал нападающий «Рейнджерс» Михаэль Грабнер, который во встрече с «Коламбусом» (5:4) набрал три (2+1) очка.

Третьей звездой дня признан голкипер «Бостона» Туукка Раск, отразивший все 25 бросков в матче с «Флоридой» (4:0).







