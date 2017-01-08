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Касаткина обыграла Бабош и вышла во второй раунд турнира в Сиднее

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда турнира WTA в Сиднее (Австралия) между россиянкой Дарьей Касаткиной и венгеркой Тимеей Бабош завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 3:6, 6:4, 6:2 в пользу Касаткиной.

Матч продолжался один час и 52 минуты.  Касаткина сделала один эйс и совершила пять двойных ошибок. У Бабош семь эйсов и шесть двойных ошибок. В следующем раунде Дарья сыграет с немкой Анжелик Кербер.

Турнир WTA

Сидней (Австралия)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 776 000 долларов

Первый раунд

Дарья Касаткина (Россия) – Тимеа Бабош (Венгрия) – 3:6, 6:4, 6:2

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