Касаткина обыграла Бабош и вышла во второй раунд турнира в Сиднее
Матч первого раунда турнира WTA в Сиднее (Австралия) между россиянкой Дарьей
Касаткиной и венгеркой Тимеей Бабош завершился победой российской теннисистки. Итоговый
счет матча – 3:6, 6:4, 6:2 в пользу Касаткиной.
Матч продолжался один час и 52 минуты. Касаткина сделала один эйс и совершила пять
двойных ошибок. У Бабош семь эйсов и шесть двойных ошибок. В следующем раунде
Дарья сыграет с немкой Анжелик Кербер.
Турнир WTA
Сидней
(Австралия)
Покрытие: хард
Призовой фонд:
776 000 долларов
Первый раунд
Дарья
Касаткина (Россия) – Тимеа Бабош (Венгрия) – 3:6, 6:4, 6:2
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