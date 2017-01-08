«Краснодар» на первом сборе в ОАЭ сыграет с «Хэнань Джианье» и «Пахтакором»

В понедельник «Краснодар» начнет подготовку к весенней части сезона-2016/17.

9 и 10 января футболисты пройдут медобследование в Краснодаре, а 11 января команда вылетит на первый зимний сбор в ОАЭ. В столице страны Абу-Даби российский клуб будет заниматься две недели и проведет два контрольных матча. На 22 января запланирована встреча с клубом китайской суперлиги «Хэнань Джианье» из Чжанчжоу. 25 января, в заключительный день сбора, «быки» сыграют с ташкентским «Пахтакором».

Второй сбор «Краснодара» пройдет в Испании. С 29 января по 10 февраля подопечные Игоря Шалимова будут работать в местечке Пуэрто Банус, в 10 км от Марбельи. Там запланировано шесть спаррингов. Полное их расписание и список соперников в настоящее время согласовывается, но уже сейчас можно сказать, что в числе оппонентов «Краснодара» будут венгерский «Видеотон», хорватский «Осиек» и пражская «Славия».

Заключительный этап подготовки к матчам 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче», которые состоятся 16 и 22 февраля, краснодарцы проведут на своей учебно-тренировочной базе «Четук».