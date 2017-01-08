Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Хоккей  Питтсбург- : -Тампа-Бэй
Хоккей  Автомобилист- : -Спартак
Футбол  Дженоа- : -Рома
Футбол  Вильярреал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Краснодар» на первом сборе в ОАЭ сыграет с «Хэнань Джианье» и «Пахтакором»

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

В понедельник «Краснодар» начнет подготовку к весенней части сезона-2016/17.

9 и 10 января футболисты пройдут медобследование в Краснодаре, а 11 января команда вылетит на первый зимний сбор в ОАЭ. В столице страны Абу-Даби российский клуб будет заниматься две недели и проведет два контрольных матча. На 22 января запланирована встреча с клубом китайской суперлиги «Хэнань Джианье» из Чжанчжоу. 25 января, в заключительный день сбора, «быки» сыграют с ташкентским «Пахтакором».

Второй сбор «Краснодара» пройдет в Испании. С 29 января по 10 февраля подопечные Игоря Шалимова будут работать в местечке Пуэрто Банус, в 10 км от Марбельи. Там запланировано шесть спаррингов. Полное их расписание и список соперников в настоящее время согласовывается, но уже сейчас можно сказать, что в числе оппонентов «Краснодара» будут венгерский «Видеотон», хорватский «Осиек» и пражская «Славия».

Заключительный этап подготовки к матчам 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче», которые состоятся 16 и 22 февраля, краснодарцы проведут на своей учебно-тренировочной базе «Четук».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Форвардом «Анжи» Будковским интересуется «Бешикшташ»Интерес к нападающему «Анжи» Филиппу Будковскому проявляет «Бешикташ». Об этом сообщают турецкие СМИ.Андрей Червиченко: Если «Локо» не попадет в пятерку, еще не известно, кто его покинет раньше - Миранчук или СеминБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном уходе полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива».«Ливерпуль» намерен приобрести Промеса в январе из-за конкуренции за игрока с другими клубами АПЛ«Ливерпуль» хотел бы приобрести полузащитника «Спартака» Квинси Промеса уже в январе. Об этом сообщают британские СМИ.«Зенит» выиграл борьбу у «Галатасарая» за защитника «Палмейраса»Защитник «Палмейраса» Витор Уго близок к переходу в «Зенит», сообщает турецкое издание Gama Spor.Отпустят ли Смолова в «Боруссию»? Таблица трансферов РФПЛОтпустят ли Смолова в «Боруссию»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Ивелин Попов: Еще слишком рано уходить за большими деньгамиПолузащитник «Спартака» болгарин Ивелин Попов поделился своими впечатлениями от прошедшего года и опроверг все слухи о своем уходе из российского клуба.«Галатасарай» готовит предложение «Зениту» по трансферу ЛомбертсаТурецкий футбольный клуб «Галатасарай» готовит официальное предложение «Зениту» по трансферу бельгийца Николаса Ломбертса, сообщает Sporcope.Созванный совет в Шотландии решит сможет ли Эбуэ перейти из «Краснодара» в «Селтик»Полузащитник «Краснодара» Куасси Эбуэ вчера вылетел в ОАЭ, где «Селтик» проводит свои сборы, но не сможет тренироваться с командой пока не получит разрешение на работу в Великобритании, сообщает шотландское издание Scotzine.Адриано Галлиани: Проблем с переходом Луиса Адриано в «Спартак» нетВице-президент «Милана» Адриано Галлиани прокомментировал грядущий трансфер бразильский нападающий Луис Адриано в московский «Спартак».Ивелин Попов второй раз подряд признан лучшим футболистом БолгарииПолузащитник «Спартака» Ивелин Попов признан лучшим игроком Болгарии за 2016 год. Об этом сообщает болгарский интернет-портал Sportal.Осман Кадиев: Керимова нагло обманывали в «Анжи»Осман Кадиев: Керимова нагло обманывали в «Анжи»Новый владелец «Анжи» рассказал «Советскому спорту» о том, как и зачем он возглавил махачкалинский клуб.Бывший форвард «Алании» Неко стал игроком клуба чемпионата КореиБывший нападающий «Алании», бразилец Данило Неко подписал контракт с «Соннам», сообщает пресс-служба корейского клуба.Леонид Слуцкий: В детском футболе вообще нет никаких закономерностейБывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал об уровне подготовки юных футболистов в стране.Леонид Слуцкий: Витсель обеспечит все свои поколения на много лет впередБывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал переход Акселя Витселя из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».«Арсенал» сыграет с «Лудогорцем» и «Шахтером» на первом сборе в ТурцииФутболисты тульского «Арсенала» 12 января отправятся на свой первый сбор в рамках подготовки к весенней части чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба клуба.Валерий Рейнгольд: Желаю удачи Семаку, но будет очень тяжелоБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил назначение Сергея Семака на пост главного тренера «Уфы».Агент: Луческу не намерен отпускать Кришито. Ситуация с Боккетти, надеюсь, скоро разрешитсяФутбольный агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы Доменико Кришито и Сальваторе Боккетти, рассказал о будущем своих клиентов в «Зените» и «Спартаке» соответственно.Спортивный директор «Краснодара»: Мы не планируем расставаться со Смоловым, но готовы рассмотреть предложениеСпортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин прокомментировал интерес к нападающему команды Федору Смолову со стороны дортмундской «Боруссии».Дортмундская «Боруссия» предложит за Смолова 10 миллионов евроПо информации немецкого таблоида Bild, дортмундская «Боруссия» планирует сделать «Краснодару» предметное предложение о переходе нападающего сборной России Федора Смолова.Андрей Лунев: В Петербурге толком ничего не видел. Только пробкиГолкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга.
Главные новости
Футбол
Два очка Радулова, женитьба Семени и биатлонисты без медалей. Главные новости утра
Теннис
Касаткина обыграла Бабош и вышла во второй раунд турнира в Сиднее
Хоккей
Холтби, Грабнер и Раск - звезды игрового дня в НХЛ
Футбол
Форвардом «Анжи» Будковским интересуется «Бешикшташ»
Футбол
Андрей Червиченко: Если «Локо» не попадет в пятерку, еще не известно, кто его покинет раньше - Миранчук или Семин
Футбол
«Барселона» и «Реал» интересуются Деле Алли
Футбол
«МЮ» готов отдать 45 миллионов фунтов за Линделефа и Фонте
Футбол
Сборная России в марте может сыграть с Кот-д'Ивуаром
Футбол
«Ливерпуль» намерен приобрести Промеса в январе из-за конкуренции за игрока с другими клубами АПЛ
Футбол
Хамес Родригес хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости