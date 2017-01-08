Игроки киевского «Динамо» Гладкий и Сидорчук могут перейти в «Фенербахче»
«Фенербахче» интересуется двумя игроками
киевского «Динамо». Это Александр Гладкий и Сергей Сидорчук.
Как сообщает Sporun Dibi,
Гладкий близок к переходу в «Фенербахче». Турецкий клуб достиг договоренности о
его переходе. Агент игрока Вадим Шаблий ранее заявлял, что его клиент может
покинуть «Динамо».
Кроме того, по информации Fotomac, «Фенербахче» хочет до конца
сезона арендовать полузащитника «Динамо» Сергея Сидорчука.
В текущем сезоне 29-летний Александр Гладкий провел 11 матчей за «Динамо» и ни разу не забил. 25-летний Сергей Сидорчук провел 23 матча и забил четыре мяча при двух голевых передачах.
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