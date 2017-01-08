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Вадим Шипачев: Против СКА все выходят и бьются каждую игру

Источник:  ХК СКАКомментарии

Нападающий СКА Вадим Шипачев поделился впечатлениями от победы над рижским «Динамо» (6:1).

- Вы набираете много очков в последних матчах. Следите за своей статистикой?
- Не подряд же – с «Йокеритом» вообще ничего не забили. Сегодня получилось забросить – это здорово, мы рады, что команда выиграла.

- За счет чего одолели «Динамо»?
- Сейчас все выходят и бьются каждую игру – по крайней мере, с нами. Забили хорошие голы и строго сыграли в обороне.

- Впереди матч с ЦСКА.
- После игры немного отдохнем, а на следующий день уже будем разбирать соперника. Нам покажут видео, скажут, как надо играть.

- Как восстанавливаетесь лично вы? Какие-то определенные напитки, музыка?
- Напитки? Лимонад. Сидим с ребятами, смотрим игры – в самолете все равно делать нечего. Сразу разбираем ошибки. А так отдыхаем, выходим воздухом подышать. Сейчас в Москве, кажется, минус 35, придется по гостинице гулять.

- Теплые вещи взяли?
- Хватит на пять минут на улице постоять, - приводит слова Шипачева официальный сайт СКА.

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде разгромил рижское «Динамо» со счетом 6:1. В составе гостей голы на свой счет записали Вячеслав Войнов, реализовавший большинство, Максим Чудинов, Вадим Шипачев, Виктор Тихонов и Евгений Кетов, оформивший дубль. Хозяева ответили шайбой Николая Елисеева.

После этой встречи петербуржцы со 107 очками делят первое место в Западной конференции с московским ЦСКА, оба армейских клуба досрочно вышли в плей-офф. Рижане с 42 очками расположились на последнем месте на Западе.

Следующий матч СКА проведет 9 января в Москве против ЦСКА. Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Динамо» 12 января встретится с «Адмиралом». 

Матч

Динамо Р - СКА - 1:6 (0:0, 0:4, 1:2)

Голы:

Войнов (Широков, Ковальчук), 26:18 (0:1 - бол.). Кетов (Тихонов, Херсли), 30:15 (0:2). Чудинов (Шипачёв), 35:19 (0:3). Шипачёв (Гусев, Дадонов), 38:51 (0:4). Кетов (Прохоркин, Яковлев), 50:35 (0:5). Елисеев (Головков, Кулда), 54:32 (1:5). Тихонов (Прохоркин, Кетов), 59:09 (1:6).

Место и дата

07 января 18:00, Арена Рига, Онлайн-трансляция

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