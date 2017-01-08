Вадим Шипачев: Против СКА все выходят и бьются каждую игру

Нападающий СКА Вадим Шипачев поделился впечатлениями от победы над рижским «Динамо» (6:1).

- Вы набираете много очков в последних матчах. Следите за своей статистикой?

- Не подряд же – с «Йокеритом» вообще ничего не забили. Сегодня получилось забросить – это здорово, мы рады, что команда выиграла.

- За счет чего одолели «Динамо»?

- Сейчас все выходят и бьются каждую игру – по крайней мере, с нами. Забили хорошие голы и строго сыграли в обороне.

- Впереди матч с ЦСКА.

- После игры немного отдохнем, а на следующий день уже будем разбирать соперника. Нам покажут видео, скажут, как надо играть.

- Как восстанавливаетесь лично вы? Какие-то определенные напитки, музыка?

- Напитки? Лимонад. Сидим с ребятами, смотрим игры – в самолете все равно делать нечего. Сразу разбираем ошибки. А так отдыхаем, выходим воздухом подышать. Сейчас в Москве, кажется, минус 35, придется по гостинице гулять.

- Теплые вещи взяли?

- Хватит на пять минут на улице постоять, - приводит слова Шипачева официальный сайт СКА.