Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Хоккей  Питтсбург- : -Тампа-Бэй
Хоккей  Автомобилист- : -Спартак
Футбол  Дженоа- : -Рома
Футбол  Вильярреал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. Вадиму Евсееву - 41!

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

8 января свой 41-й день рождения отмечает бывший защитник «Спартака», «Локомотива» и сборной России Вадим Евсеев.

В футбол Евсеев, родившийся в подмосковных Мытищах, начал играть в ДЮСШ «Динамо». В 1990 году после того, как его не взяли на международный турнир во Францию, он перешел в школу «Локомотива».

После двух лет игры в «Спартаке» (Мытищи) Вадим был приглашен в 1993 году в московский «Спартак». В первой команде красно-белых он дебютировал 6 марта 1996 года в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Нанта». В сезоне-1996 Евсеев сыграл за основной состав 27 матчей и помог молодой команде, возглавляемой Георгием Ярцевым, выиграть золото чемпионата России. В дальнейшем Вадим стал реже попадать в состав и вторую половину сезона-1998 провел в аренде в столичном «Торпедо», после чего вернулся в «Спартак».

Сезон-2000 Евсеев начал в московском «Локомотиве», где провел большую часть своей карьеры. В феврале 2007 года, не подойдя новому тренеру «Локомотива» Анатолию Бышовцу, вернулся в вылетевшее в первый дивизион «Торпедо», которым в то время руководил Ярцев.

В августе 2007 года Вадим перешел в «Сатурн», в составе которого до конца 2008 года провел 16 матчей и забил один мяч, однако в январе 2009 года защитник был выставлен на трансфер. Вскоре он прибыл в расположение «Кубани», возглавляемой его старым знакомым Сергеем Овчинниковым. В составе краснодарской команды Евсеев участвовал в ряде контрольных матчей, однако затем покинул клуб. Далее было возвращение в «Сатурн», переход в белорусский «Торпедо-БелАЗ», выступление за за тульский «Арсенал» в любительской лиге...

Евсеев шесть раз становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок и два - Суперкубок страны. За сборную России защитник провел 20 матчей и забил один гол.

После завершения игровой карьеры Евсеев перешел на тренерскую работу. С июня 2013 по январь 2015 года он входил в штаб ивановского «Текстильщика». С января 2015 года - ассистент Гаджи Гаджиева в «Амкаре».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Краснодар» на первом сборе в ОАЭ сыграет с «Хэнань Джианье» и «Пахтакором»В понедельник «Краснодар» начнет подготовку к весенней части сезона-2016/17.Форвардом «Анжи» Будковским интересуется «Бешикшташ»Интерес к нападающему «Анжи» Филиппу Будковскому проявляет «Бешикташ». Об этом сообщают турецкие СМИ.Андрей Червиченко: Если «Локо» не попадет в пятерку, еще не известно, кто его покинет раньше - Миранчук или СеминБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном уходе полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива».«Ливерпуль» намерен приобрести Промеса в январе из-за конкуренции за игрока с другими клубами АПЛ«Ливерпуль» хотел бы приобрести полузащитника «Спартака» Квинси Промеса уже в январе. Об этом сообщают британские СМИ.«Зенит» выиграл борьбу у «Галатасарая» за защитника «Палмейраса»Защитник «Палмейраса» Витор Уго близок к переходу в «Зенит», сообщает турецкое издание Gama Spor.Отпустят ли Смолова в «Боруссию»? Таблица трансферов РФПЛОтпустят ли Смолова в «Боруссию»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Ивелин Попов: Еще слишком рано уходить за большими деньгамиПолузащитник «Спартака» болгарин Ивелин Попов поделился своими впечатлениями от прошедшего года и опроверг все слухи о своем уходе из российского клуба.«Галатасарай» готовит предложение «Зениту» по трансферу ЛомбертсаТурецкий футбольный клуб «Галатасарай» готовит официальное предложение «Зениту» по трансферу бельгийца Николаса Ломбертса, сообщает Sporcope.Созванный совет в Шотландии решит сможет ли Эбуэ перейти из «Краснодара» в «Селтик»Полузащитник «Краснодара» Куасси Эбуэ вчера вылетел в ОАЭ, где «Селтик» проводит свои сборы, но не сможет тренироваться с командой пока не получит разрешение на работу в Великобритании, сообщает шотландское издание Scotzine.Адриано Галлиани: Проблем с переходом Луиса Адриано в «Спартак» нетВице-президент «Милана» Адриано Галлиани прокомментировал грядущий трансфер бразильский нападающий Луис Адриано в московский «Спартак».Ивелин Попов второй раз подряд признан лучшим футболистом БолгарииПолузащитник «Спартака» Ивелин Попов признан лучшим игроком Болгарии за 2016 год. Об этом сообщает болгарский интернет-портал Sportal.Осман Кадиев: Керимова нагло обманывали в «Анжи»Осман Кадиев: Керимова нагло обманывали в «Анжи»Новый владелец «Анжи» рассказал «Советскому спорту» о том, как и зачем он возглавил махачкалинский клуб.Бывший форвард «Алании» Неко стал игроком клуба чемпионата КореиБывший нападающий «Алании», бразилец Данило Неко подписал контракт с «Соннам», сообщает пресс-служба корейского клуба.Леонид Слуцкий: В детском футболе вообще нет никаких закономерностейБывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал об уровне подготовки юных футболистов в стране.Леонид Слуцкий: Витсель обеспечит все свои поколения на много лет впередБывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал переход Акселя Витселя из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».«Арсенал» сыграет с «Лудогорцем» и «Шахтером» на первом сборе в ТурцииФутболисты тульского «Арсенала» 12 января отправятся на свой первый сбор в рамках подготовки к весенней части чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба клуба.Валерий Рейнгольд: Желаю удачи Семаку, но будет очень тяжелоБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил назначение Сергея Семака на пост главного тренера «Уфы».Агент: Луческу не намерен отпускать Кришито. Ситуация с Боккетти, надеюсь, скоро разрешитсяФутбольный агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы Доменико Кришито и Сальваторе Боккетти, рассказал о будущем своих клиентов в «Зените» и «Спартаке» соответственно.Спортивный директор «Краснодара»: Мы не планируем расставаться со Смоловым, но готовы рассмотреть предложениеСпортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин прокомментировал интерес к нападающему команды Федору Смолову со стороны дортмундской «Боруссии».Дортмундская «Боруссия» предложит за Смолова 10 миллионов евроПо информации немецкого таблоида Bild, дортмундская «Боруссия» планирует сделать «Краснодару» предметное предложение о переходе нападающего сборной России Федора Смолова.
Главные новости
Футбол
«Барселона» готова платить Срне два миллиона евро в год
Футбол
«Барселона» не заявила Ракитича на матч с «Вильрреалом» по «техническим причинам»
Биатлон
Виролайнен выиграла пасьют на этапе Кубка IBU в Италии, россиянки заняли весь пьедестал
Футбол
Защитником «Енисея» Кичиным интересуются четыре китайских клуба
Футбол
«Манчестер Сити» возобновил интерес к Лапорте
Футбол
День в истории. Вадиму Евсееву - 41!
Футбол
Алексис Санчес может перейти в «Атлетико» в случае ухода Гризманна в «МЮ»
Теннис
Касаткина обыграла Бабош и вышла во второй раунд турнира в Сиднее
Хоккей
Холтби, Грабнер и Раск - звезды игрового дня в НХЛ
Футбол
Форвардом «Анжи» Будковским интересуется «Бешикшташ»
все новости
Вадим Евсеев
Вадим Евсееввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости