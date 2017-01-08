День в истории. Вадиму Евсееву - 41!

8 января свой 41-й день рождения отмечает бывший защитник «Спартака», «Локомотива» и сборной России Вадим Евсеев.

В футбол Евсеев, родившийся в подмосковных Мытищах, начал играть в ДЮСШ «Динамо». В 1990 году после того, как его не взяли на международный турнир во Францию, он перешел в школу «Локомотива».

После двух лет игры в «Спартаке» (Мытищи) Вадим был приглашен в 1993 году в московский «Спартак». В первой команде красно-белых он дебютировал 6 марта 1996 года в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Нанта». В сезоне-1996 Евсеев сыграл за основной состав 27 матчей и помог молодой команде, возглавляемой Георгием Ярцевым, выиграть золото чемпионата России. В дальнейшем Вадим стал реже попадать в состав и вторую половину сезона-1998 провел в аренде в столичном «Торпедо», после чего вернулся в «Спартак».

Сезон-2000 Евсеев начал в московском «Локомотиве», где провел большую часть своей карьеры. В феврале 2007 года, не подойдя новому тренеру «Локомотива» Анатолию Бышовцу, вернулся в вылетевшее в первый дивизион «Торпедо», которым в то время руководил Ярцев.

В августе 2007 года Вадим перешел в «Сатурн», в составе которого до конца 2008 года провел 16 матчей и забил один мяч, однако в январе 2009 года защитник был выставлен на трансфер. Вскоре он прибыл в расположение «Кубани», возглавляемой его старым знакомым Сергеем Овчинниковым. В составе краснодарской команды Евсеев участвовал в ряде контрольных матчей, однако затем покинул клуб. Далее было возвращение в «Сатурн», переход в белорусский «Торпедо-БелАЗ», выступление за за тульский «Арсенал» в любительской лиге...

Евсеев шесть раз становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок и два - Суперкубок страны. За сборную России защитник провел 20 матчей и забил один гол.

После завершения игровой карьеры Евсеев перешел на тренерскую работу. С июня 2013 по январь 2015 года он входил в штаб ивановского «Текстильщика». С января 2015 года - ассистент Гаджи Гаджиева в «Амкаре».