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«Манчестер Сити» возобновил интерес к Лапорте

Источник:  MirrorКомментарии

Интерес к защитнику «Атлетика» Аймерику Лапорте проявляет интерес «Манчестер Сити». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Mirror, «Ман Сити» вновь проявляет интерес к игроку. Ранее он уже был в списке потенциальных кандидатов на переход, но тогда он получил серьезную травму. До этого «Манчестер Сити» хотел приобрести защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка, но клуб отказался его продавать. Сумма отступных, прописанная в контракте у Лапорте, составляет 55 миллионов фунтов.

В текущем сезоне 22-летний Аймерик Лапорте провел 22 матча за «Атлетик» и забил один мяч.

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