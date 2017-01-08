«Манчестер Сити» возобновил интерес к Лапорте
Интерес к защитнику «Атлетика» Аймерику Лапорте
проявляет интерес «Манчестер Сити». Об этом сообщают британские СМИ.
Как информирует Mirror, «Ман Сити» вновь проявляет интерес к игроку. Ранее он
уже был в списке потенциальных кандидатов на переход, но тогда он получил
серьезную травму. До этого «Манчестер Сити» хотел приобрести защитника «Саутгемптона»
Вирджила ван Дейка, но клуб отказался его продавать. Сумма отступных,
прописанная в контракте у Лапорте, составляет 55 миллионов фунтов.
В текущем сезоне 22-летний Аймерик Лапорте провел 22 матча за «Атлетик» и забил один мяч.
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