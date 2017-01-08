Андрей Коваленко: Наша сборная показала на МЧМ несгибаемый русский характер

Глава профсоюза игроков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко поделился мнением о выступлении сборной России на молодежном чемпионате мира.

Напомним, на прошедшем в Канаде турнире команда Валерия Брагина заваевала бронзовые медали.

- Некоторые наши ветераны-максималисты сетуют на то, что команда Валерия Брагина завоевала лишь третье место, но, на мой взгляд, сборная заслуживает оценки «отлично», - считает Коваленко. - Самое главное, что молодые хоккеисты продолжили наши традиции и показали несгибаемый русский характер. На жилах практически вытащили полуфинал с американцами, когда будущий чемпион по игре все-таки смотрелся класснее. И, несмотря на обидную буллитную неудачу, на следующий день вытянули бронзу у шведов. Может быть, те же шведы в чистом мастерстве были лучшими на турнире. Но мы доказали, что характер бьет класс. Это отношение к своей работе и к своей стране я, как болельщик и хоккеист, отметил бы в первую очередь. Отсюда и высокая оценка.

- Статистика последних лет показывает, что многих игроков наших «молодежек» мы в переходном периоде теряем. Нет опасений, что бронзовую команду-2017 ждет эта же участь?

- Это едва ли не главная проблема нашего хоккея. По пальцам одной-двух рук можно пересчитать клубы КХЛ, которые думают о завтрашнем дне и делают ставку на молодых. Наверное, прежде всего это лидеры нашего хоккея - «Локомотив», «Магнитка», «Авангард», ЦСКА, в последнее время подтягиваются СКА, еще несколько команд. Но в целом на выходе из 20-летнего возраста по-прежнему исчезают многие. Сейчас каждому игроку молодежки нужен шанс от своего клуба. И на самом деле от этого шанса зависит едва ли не все.