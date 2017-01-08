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Защитником «Енисея» Кичиным интересуются четыре китайских клуба

Источник:  «Голеада»Комментарии

Интерес к защитнику «Енисея» Валерию Кичину проявляют четыре клуба из Китая. Об этом сообщил источник из окружения игрока.

Как сообщает «Голеада», со ссылкой на слова источника, Кичиным интересуются четыре клуба из китайского чемпионата: «Хэбэй Чайна Форун», «Чунцин Лифань», «Шандунь Лунэн» и «Ляонин Хувинь». Отметим, что Кичин также выступает за сборную Кыргызстана. Согласно регламенту чемпионата Китая, команды могут заявить не более пяти легионеров, причем один из них обязательно должен представлять одну из стран Азиатской конфедерации футбола.

В текущем сезоне 24-летний Валерий Кичин провел 11 матчей за «Енисей» и забил один мяч при одной голевой передаче.

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