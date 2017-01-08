Мемориал Гранаткина. Таджикистан обыграл Грецию, Россия встретится с Индией и другие матчи

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Мемориал Гранаткина. Финальный день. Россия разгромила Финляндию в матче за бронзу, Петербург уступил Словении в финале В петербургском СКК завершается 28-й международного турнира среди юношеских команд (игроки не старше 18 лет) памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина.

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