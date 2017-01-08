Мемориал Гранаткина. Таджикистан обыграл Грецию, Россия встретится с Индией и другие матчи
В Санкт-Петербурге проходит первый игровой день Мемориала Гранаткина.
12:00. Группа А, Таджикистан - Греция (1:0);
14:15. Группа А, Болгария - Эстония;
16:00. Группа B, Латвия - Беларусь;
19:00. Группа B, Россия - Индия.
Напомним, 29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире примут участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше.
Действующим победителем Мемориала Гранаткина является сборная Словении.
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