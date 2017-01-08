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Мемориал Гранаткина. Таджикистан обыграл Грецию, Россия встретится с Индией и другие матчи

Источник:  Мемориал ГранаткинаКомментарии

В Санкт-Петербурге проходит первый игровой день Мемориала Гранаткина.

12:00. Группа А, Таджикистан - Греция (1:0);

14:15. Группа А, Болгария - Эстония;

16:00. Группа B, Латвия - Беларусь; 

19:00. Группа B, Россия - Индия.

Напомним, 29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире примут участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше.

Действующим победителем Мемориала Гранаткина является сборная Словении.

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