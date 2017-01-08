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Виролайнен выиграла пасьют на этапе Кубка IBU в Италии, россиянки заняли весь пьедестал

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Мартелле (Италия) четвертый этап Кубка IBU по биатлону завершился сегодня женской гонкой преследования. Российские спортсменки оказались вне конкуренции.

Дистанция составила 10 км с четырьмя огневыми рубежами. 

Победу одержала Дарья Виролайнен. Второй стала Ирина Старых, третьей - Виктория Сливко.

В первую десятку вошли все шесть россиянок.

Биатлон
Кубок IBU
Четвертый этап
Мартелл (Италия)
Женщины
Гонка преследования. 10 км

1. Дарья Виролайнен (Россия) - 33.07,8 (3 штрафных круга)
2. Ирина Старых (Россия) - +13,6 (1)
3. Виктория Сливко (Россия) - + 27,8 (2)
4. Светлана Миронова (Россия) - +47,9 (4)…
7. Анна Никулина (Россия) - + 1.33,7 (5)…
9. Светлана Слепцова (Россия) - + 1.54,7 (3). 

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