Виролайнен выиграла пасьют на этапе Кубка IBU в Италии, россиянки заняли весь пьедестал
В Мартелле (Италия) четвертый этап Кубка IBU по биатлону завершился сегодня женской гонкой преследования. Российские спортсменки оказались вне конкуренции.
Дистанция составила 10 км с четырьмя огневыми рубежами.
Победу одержала Дарья Виролайнен. Второй стала Ирина Старых, третьей - Виктория Сливко.
В первую десятку вошли все шесть россиянок.
Биатлон
Кубок IBU
Четвертый этап
Мартелл (Италия)
Женщины
Гонка преследования. 10 км
1. Дарья Виролайнен (Россия) - 33.07,8 (3 штрафных круга)
2. Ирина Старых (Россия) - +13,6 (1)
3. Виктория Сливко (Россия) - + 27,8 (2)
4. Светлана Миронова (Россия) - +47,9 (4)…
7. Анна Никулина (Россия) - + 1.33,7 (5)…
9. Светлана Слепцова (Россия) - + 1.54,7 (3).
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