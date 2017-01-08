Даниэль Карвахаль: Игроки «Реала» знают, что нам не нужно впадать в эйфорию

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль заявил, что вчерашняя крупная победа над «Гранадой» в чемпионате Испании (5:0) не заставит команду расслабиться и почувствовать эйфорию.

«Выходные хорошо повлияли на нас. Мы отдохнули и выглядели очень сосредоточенными. Мы дважды подряд сохранили свои ворота в неприкосновенности и много забили. Хотим продолжать в том же духе.

Мы в отличной форме и играем, как одно целое. Надеемся, что сможем завершить сезон с трофеями. Тренер выбирает для нас те упражнения, которые помогают поработать над необходимыми компонентами. Мы надеемся подойти к марту и апрелю без травм.

Мы знаем, что нам нужно контролировать чувство эйфории. Впереди долгая дорога и, в частности, два следующих сложных матча», - цитирует Карвахаля Real Madrid Info.

Хозяева поля еще в первом тайме сняли все вопросы о победителе встречи, отправив четыре мяча в ворота соперника. Отличились Иско (12-я и 31-я минуты), Карим Бензема (20-я) и Криштиану Роналду (27-я). Во втором тайме Карлос Каземиро забил пятый мяч.

Мадридцы набрали 40 очков и теперь на шесть баллов опережают идущую второй «Барселону». У «Гранады» 9 очков и 19-е, предпоследнее место. В следующем туре «Реал» 15 января сыграет на выезде с «Севильей», а «Гранада» в тот же день примет «Осасуну».