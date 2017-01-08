Даниэль Карвахаль: Игроки «Реала» знают, что нам не нужно впадать в эйфорию
Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль заявил, что вчерашняя крупная победа над «Гранадой» в чемпионате Испании (5:0) не заставит команду расслабиться и почувствовать эйфорию.
«Выходные хорошо повлияли на нас. Мы отдохнули и выглядели очень
сосредоточенными. Мы дважды подряд сохранили свои ворота в неприкосновенности и
много забили. Хотим продолжать в том же духе.
Мы в отличной форме и играем, как одно целое. Надеемся, что сможем
завершить сезон с трофеями. Тренер
выбирает для нас те упражнения, которые помогают поработать над необходимыми
компонентами. Мы надеемся подойти к марту и апрелю без травм.
Мы знаем, что нам нужно контролировать чувство эйфории. Впереди долгая
дорога и, в частности, два следующих
сложных матча», - цитирует Карвахаля Real Madrid Info.
Хозяева поля еще в первом тайме сняли все вопросы о победителе встречи,
отправив четыре мяча в ворота соперника. Отличились Иско (12-я и 31-я минуты),
Карим Бензема (20-я) и Криштиану Роналду (27-я). Во втором тайме Карлос
Каземиро забил пятый мяч.
Мадридцы набрали 40 очков и теперь на шесть баллов опережают идущую второй «Барселону». У «Гранады» 9 очков и 19-е, предпоследнее место. В следующем туре «Реал» 15 января сыграет на выезде с «Севильей», а «Гранада» в тот же день примет «Осасуну».
Матч
Голы
Иско 12 (1:0). Бензема 20 (2:0). Роналду 27 (3:0). Иско 32 (4:0). Каземиро 58 (5:0).
Состав
Реал: Навас, Марсело (Коэнтрау, 68), Варан, Начо, Карвахаль, Каземиро, Кроос (Родригес, 46), Модрич, Иско (Асенсио, 51), Роналду, Бензема
Гранада: Очоа, Ломбан, Табану (Понсе, 77), Силва Г., Везу, Тито, Агбо (Маркес, 60), Сампер, Перейра, Бога (Буэно, 65), Кравец
Предупреждения:
Каземиро, 71 - Сампер, 44; Агбо, 57; Силва Г., 70; Табану, 72
Судья:
Виканди Гарридо Иньяки (Испания)
Место и дата
07 января 15:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция